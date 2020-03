Filas no último dia da biometria

Eleitores fizeram longas filas nos cartórios eleitorais de Ribeirão das Neves para fazer o recadastramento biométrico (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS)



Acabou ontem o prazo para que mais de 600 mil eleitores de 62 municípios de Minas Gerais procurassem a Justiça Eleitoral e fizessem o recadastramento biométrico obrigatório. Quem não coletou os dados da biometria até ontem teve o título de eleitor cancelado, o que impede de votar nas eleições municipais deste ano e nas próximas até que a situação seja regularizada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). Para se regularizar, o eleitor que não fez o cadastro deve ir até o cartório eleitoral da cidade onde vota, entre 9 de março e 6 de maio. Com isso, ele também evita prejuízos causados pelo cancelamento do título, como a proibição de tirar passaporte e fazer matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino. Ontem, os cartórios eleitorais fecharam às 19h. Segundo o TRE-MG, quem estava na fila nesse horário recebeu uma senha para fazer a regularização.





O TRE-MG ainda não calculou o número de pessoas que não compareceram aos cartórios e terão que fazer a regularização. No levantamento mais recente, de anteontem, pelo menos 633.341 pessoas – dos 62 municípios onde o prazo acabou – ainda não haviam procurado a Justiça Eleitoral para coletar os dados para a biometria. Juiz de Fora, Governador Valadares e Montes Claros pertencem à lista de municípios, que juntos têm 2.771.082 eleitores. Abaeté era a cidade com situação mais crítica, com 32,46% do eleitorado sem cadastramento biométrico.]





Filas de eleitores que deixaram o cadastro para a última hora se formaram em Juiz de Fora, Montes Claros, Santa Luzia e Ribeirão das Neves. Em Belo Horizonte, o recadastramento ainda não é obrigatório, mas muitos eleitores, confusos com o prazo, compareceram aos cartórios eleitorais. Com a demanda, a espera de quem não fez o agendamento prévio do atendimento também aumentou. Na fila que se formou na porta do cartório eleitoral que fica no Bairro Lourdes, Região Centro- Sul da capital, um funcionário do TRE alertou a quem aguardava que a espera pelo serviço podia chegar a 2h30min. Muitos preferiram ir embora.





O vendedor Cleyton Soares, de 37 anos, que foi ao TRE em busca de esclarecimentos, resolveu ficar. “Vim me informar se Belo Horizonte também seria o último dia. Agora há pouco fui informado aqui na fila e descobri que o prazo vai até 6 de maio, e também não é obrigatório, mas, como estou de férias, vou aproveitar e resolver tudo de uma vez”.





A gerente de produção Fernanda Possas, de 33, também resolveu comparecer ao TRE por acreditar que o prazo para o recadastramento em BH terminaria ontem. Ao contrário de Cleyton, o atendimento de Fernanda, que chegou ao local às 8h30, foi bem rápido e demorou menos de 30 minutos. Ela agendou o serviço com antecedência e não precisou pegar fila. “Chegando aqui eu descobri que não era obrigatório. Como já estava aqui, aproveitei e fiz, já resolvi tudo”, explicou.





*Estagiários sob supervisão do editor Renato Scapolatempore