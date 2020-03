Alex de Freitas anuncia que não disputará reeleição para a Prefeitura de Contagem

Alex também disse que não estará envolvido nas campanhas eleitorais deste ano (foto: Reprodução/Facebook Alex de Freitas) Contagem, Alex de Freitas (sem partido) anunciou na manhã desta sexta-feira que não disputará a reeileição para o cargo na prefeitura da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O atual chefe do Executivo contagense alegou motivos pessoais para não se envolver no pleito deste ano. Prefeito de(sem partido) anunciou na manhã desta sexta-feira que não disputará a reeileição para o cargo na prefeitura da cidade da. O atual chefe docontagense alegou motivos pessoais para não se envolver no pleito deste ano.

17:41 - 17/09/2019 Prefeitura de Contagem recua e retira da Câmara projeto de lei que ameaçava Feirinha do Paraguai 31 de dezembro deste ano. E não me filiarei a nenhum partido, nem daqui para frente e nem ao final do ano, e não disputarei a reeleição aqui em Contagem", disse, durante inauguração do primeiro Centro de Educação em Tempo Integral de Contagem, no Bairro Arvoredo. "Tomei uma decisão muito importante e compartilhei já com parte da minha família, acho que minha mãe vai ficar sabendo agora, com amigos mais próximos, assessores, de que eu encerro o mandato de prefeito no diadeste ano. E não me filiarei a nenhum partido, nem daqui para frente e nem ao final do ano, e não disputarei a reeleição aqui em", disse, durante inauguração do primeiro, no

Segundo Alex, a gestão em um ano de reeleição é difícil por forçar o político a agir pelo bem da sociedade ou pela vitória nas eleições. “Eu acho muito complicado o instrumento da reeleição. A pessoa que ocupa o cargo e tem a caneta na mão fica dividido entre o que é conveniente para sua reeleição e o que é conveniente para sua cidade. Me propus a ser prefeito, tive a honra de ser o prefeito mais votado, me orgulho, seguirei sendo um prefeito atuante e trabalhador até o último dia da minha gestão”.

Alex também disse que não estará envolvido nas campanhas eleitorais deste ano. Com a desistência do atual prefeito, algumas possibilidades podem ganhar forças nos próximos dias, como a deputada estadual e ex-prefeita Marília Campos (PT), o deputado federal Leo Motta (PSL) e os ex-prefeitos Ademir Lucas e Carlin Moura.

“Não vou me envolver em campanha eleitoral, não tenho candidato, não tenho plano B. Sou prefeito da cidade e cuidarei dos interesses da cidade. Tenho certeza que a cidade vai escolher uma alternativa segura, progressista, e que vai cuidar dos interesses. Torço para que o próximo prefeito ou prefeita seja melhor do que eu, porque a cidade é quem ganha”, afirmou.

O primeiro turno das eleições municipais deste ano acontecem em 4 de outubro. O segundo turno do pleito acontecerá no dia 25 do mesmo mês. Alex de Freitas, que se livrou da abertura de um processo de impeachment em agosto de 2019 por supostos crimes de responsabilidade, foi eleito para o cargo de prefeito em 2016 pelo PSDB, com 72,96% dos votos.