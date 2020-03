Debandada na Saúde

Além de enfrentar a ameaça da expansão do novo coronavírus e de estar envolvida na discussão sobre os reajustes para os servidores estaduais, a saúde em Minas Gerais enfrenta mais um problema. Ontem, 13 funcionários com cargos de confiança da Subsecretaria de Inovação e Logística da Saúde – braço da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) – se desligaram oficialmente do órgão. A exoneração, que inclui o subsecretário Bruno Carlos Porto, quatro superintendentes, oito diretores e duas assessoras, ocorreu durante um ato na Cidade Administrativa, na presença de diversos integrantes da pasta. Com isso, a estrutura, composta por 18 postos de gestão, ficou com apenas cinco cargos ocupados.





O principal motivo alegado para a saída em massa é a insatisfação com a gestão e a conduta do secretário Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, bem como do adjunto, Luiz Marcelo Cabral Tavares. Segundo o grupo de servidores, depois de protocolar as exonerações, os pedidos foram negados por Amaral, que não acatou as demissões e teria desligado os funcionários como se a iniciativa partisse da SES-MG. O Estado de Minas teve acesso aos requerimentos assinados pelos funcionários, em que eles pedem a saída do órgão, datados de 3 de março. “A versão que eles contam é uma tentativa de distorcer a verdade. Quem pediu para sair fomos nós”, alega um servidor, sob condição de anonimato.





A versão da secretaria é diferente. De acordo com o secretário adjunto da pasta, Luiz Marcelo Cabral Tavares, a alegação de que os servidores pediram a exoneração por insatisfação com a pasta não procede. Tavares afirma que o gabinete da secretaria já havia deixado clara a intenção de exonerar os servidores. O motivo seria que o grupo estava apresentando um desempenho abaixo do esperado. Com esse objetivo em mente, o gabinete do secretário de Estado de Saúde já havia contactado um novo subsecretário para assumir a divisão, que faria uma série de novas nomeações. “Já estava claro para eles que nós tínhamos essa intenção, fomos transparentes. Eles se anteciparam e protocolizaram as exonerações. Cargos comissionados necessitam da confiança do gestor. Nós não precisaríamos sequer dar satisfação sobre a decisão”, afirma Tavares.





Ao deixar a secretaria, os ex-funcionários da SES-MG, que preferem não se identificar, fizeram três acusações graves aos gestores em questão. O grupo afirma que eram pressionados a comprar medicamentos, como insulina, em quantidade maior que a necessária para beneficiar laboratórios e representantes da indústria farmacêutica.





O secretário adjunto Luiz Tavares afirma que a acusação não se sustenta. Ele argumenta que a insulina é fornecida pelo Ministério da Saúde, que por questões fiscais está atrasando as entregas. “É um insumo que precisa de entregas constantes. Por isso nós antecipamos para eventual problema com a insulina e deixamos preparados para a compra. Mas ainda não compramos”, responde o secretário.





Outra queixa dos servidores diz respeito à falta de medidas adequadas de combate ao novo coronavírus no estado. “O secretário assumiu uma postura que é de não fazer nada. Ficamos preocupados porque algumas providências precisam ser tomadas agora, como compra de equipamentos e medicamentos. Em breve, (esses insumos) vão começar a faltar no mercado”, diz o servidor.





Luiz Tavares responde a essa acusação afirmando que a Secretaria de Saúde de Minas está “totalmente preparada” para enfrentar a ameaça do novo coronavírus. “As medidas contra o coronavírus estão em situação de pleno atendimento. A população mineira pode ficar tranquila”, disse. Ele lista medidas adotadas pela secretaria que teriam garantido esse quadro, como a divulgação de informações, planos de contingência e a parceria com o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, especializado em infectologia.





De acordo com os servidores exonerados, os secretários também teriam tentado impor aos servidores a aprovação de prestação de contas de obras que não foram entregues conforme as exigências do contrato. “O estado deve cerca R$ 450 milhões a instituições filantrópicas de saúde, como a Santa Casa, relativos a procedimentos de média e alta complexidade. Esse valor já poderia ter sido quitado se a verba não tivesse sido desperdiçada com essas irregularidades, ou com medicamentos desnecessários. (Os gestores) queriam nos obrigar a comprar certos remédios em excesso, sendo que temos esses mesmos produtos vencendo no estoque”, afirmou um funcionário desligado.





Para o secretário adjunto da pasta, essa alegação também não procede, já que a prestação de contas seria de responsabilidade da Subsecretaria de Inovação e Logística, onde os servidores trabalhavam. “Qualquer alegação de desempenho deficitário tem que ser atribuída a eles. A prestação de contas tem andado plenamente. Nós não temos absolutamente nada que não seja transparência”, afirma Luiz Tavares, que atribui as acusações dos servidores à “imaturidade e falta de preparo”. O secretário adjunto ainda afasta a ideia de que os servidores seriam de uma ala dissidente do partido Novo, insatisfeita com as decisões da administração do governador Romeu Zema e da Secretaria de Saúde.





