Prazo final para biometria

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, os 62 municípios com recadastramento obrigatório no estado somam 2,7 milhões de eleitores (foto: Marcos S. Neto/Prefeitura Campo Magro)

Termina hoje o prazo para que mais de 600 mil eleitores de 62 municípios mineiros façam o recadastramento biométrico obrigatório. Os eleitores dessas cidades que não coletarem os dados biométricos até esta sexta-feira terão os títulos cancelados. Com isso, o cidadão fica impedido de votar nas eleições municipais deste ano e nas próximas, até que a situação na Justiça Eleitoral seja regularizada. A regularização poderá feita a partir de 9 de março até 6 de maio. Os eleitores que já fizeram a biometria não precisam comparecer nos cartórios eleitorais.





Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), cerca de 23% dos eleitores das 62 cidades – entre elas, Juiz de Fora, Governador Valadares e Montes Claros – ainda não haviam feito o recadastramento até ontem. Juntos, os municípios têm 2.771.082 eleitores, sendo que 633.341 estão em falta com o TRE. Abaeté era até ontem o município com a maior percentagem de eleitores que ainda precisam fazer o recadastramento: 32,46% do eleitorado, o que dá um total de 6.123 pessoas. No Brasil, são 259 municípios que terminam o processo nesta sexta-feira.





Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral do município em que vota com documento de identificação oficial e comprovante de endereço emitido há no máximo três meses. A carteira de trabalho não está sendo aceita. O TRE-MG recomenda levar o título de eleitor para facilitar o processo. Os eleitores do sexo masculino maiores de 18 anos que forem tirar o primeiro título precisam apresentar o documento de dispensa do serviço militar. O atendimento nos cartórios é feito por ordem de chegada ou pode ser agendado no site do TRE ou no Disque Eleitor, no número 148.





Os 62 municípios que encerram o prazo de recadastramento biométrico hoje são o último grupo de municípios da sexta fase do projeto de biometria, que começou no primeiro semestre de 2019. Entre os 62 municípios, 23 iniciaram o processo em 2015, oito em 2016, 28 em 2017 e um em 2018. Outros 113 municípios mineiros já encerraram o recadastramento biométrico obrigatório nessa fase. O recadastramento é feito em cidades que já faziam a biometria dos eleitores, mas o comparecimento não era obrigatório. Nas eleições de 2018, a biometria foi obrigatória em 84 municípios, com todos os 4.736.576 eleitores dessas cidades cadastrados.





Relação completa dos municípios





» Abaeté

» Águas Formosas

» Aiuruoca

» Amparo da Serra

» Barão de Cocais

» Barra longa

» Bocaiúva

» Bom Jesus do Galho

» Candeias

» Carangola

» Caratinga

» Casa Grande

» Conselheiro Lafaiete

» Conselheiro Pena

» Cordisburgo

» Coroaci

» Cuparaque

» Dom Cavati

» Dores do Indaiá

» Ervália

» Estrela do Indaiá

» Eugenópolis

» Fortuna de Minas

» Governador Valadares

» Guaraciaba

» Ibirité

» Itabira

» Itabirinha

» Itajubá

» Itapecerica

» Itumirim

» Jeceaba

» Juiz de Fora

» Lajinha

» Luminárias

» Mantena

» Matipó

» Montes Claros

» Nova Lima

» Ouro Preto

» Paraopeba

» Passa Tempo

» Patrocínio

» Peçanha

» Pequi

» Ribeirão das Neves

» Rio Pomba

» Sabará

» Santa Bárbara

do Leste

» Santa Helena

de Minas

» Santa Luzia

» Santa Margarida

» São Félix de Minas

» São Gotardo

» Sete Lagoas

» Silveirânia

» Tarumirim

» Teixeiras

» Tiradentes

» Tocantins

» Ubaporanga

» Vespasiano