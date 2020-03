Com 10 vetos e novas regras para Orçamento, Alcolumbre convoca sessão para 3ª

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou uma sessão do Congresso Nacional para a próxima terça-feira, 10. Na pauta, estão 10 vetos do presidente Jair Bolsonaro e os três projetos enviados pelo governo para mudar as regras da execução orçamentária deste ano.



Conforme o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado Broadcast Político publicou mais cedo, líderes do Congresso querem concluir a votação dos projetos na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e no plenário do Congresso ainda na terça-feira. Os vetos, porém, precisam ser votados antes porque trancam a pauta. Além disso, uma ala de parlamentares - que envolve integrantes do Podemos, Novo e Rede - vai tentar arrastar a votação porque é contra as propostas do governo.



A CMO marcou uma sessão para as 11h30 de terça com os três projetos na pauta. A intenção do presidente do colegiado, Marcelo Castro (MDB-PI), é deixar os textos prontos para votação no plenário do Congresso no mesmo dia. Os projetos foram enviados pelo governo após uma negociação para manter os vetos presidenciais a dispositivos que entregavam R$ 30,1 bilhões em emendas parlamentares nas mãos do relator-geral do Orçamento. Com o acordo, o montante que ficará sob a indicação do relator cai para R$ 19 bilhões.