Humorista no Alvorada

Incentivado por Bolsonaro, Carioca tentou responder às perguntas sobre o PIB, mas foi ignorado pela imprensa (foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente Jair Bolsonaro utilizou o humorista Márvio Lúcio, o Carioca, para dar entrevistas em seu lugar na manhã de ontem, na saída do Palácio da Alvorada. No momento em que apoiadores aguardavam para cumprimentar o presidente, o humorista desceu de um dos carros do comboio presidencial antes de Bolsonaro, fantasiado de presidente. Ele tocou um minitrompete e cumprimentou os simpatizantes. Em seguida, tentou distribuir bananas para a imprensa. A cena faz alusão a duas ocasiões em que o presidente ofendeu jornalistas que faziam perguntas a ele no Alvorada, cruzando os braços, em um gesto conhecido como "dar uma banana".





Ao parar em frente ao púlpito de entrevistas, o comediante perguntou se os jornalistas tinham perguntas a fazer. Os jornalistas questionaram se Bolsonaro havia pedido que ele falasse com a imprensa e Carioca disse que se tratava de um "show de humor". Comendo a fruta, o humorista ainda insistiu se alguém queria fazer perguntas a ele: “Aproveita!”. Diante do silêncio da imprensa, ele começou a se retirar, mas Bolsonaro chegou e o chamou. Quando os dois se aproximaram da imprensa, Bolsonaro foi questionado sobre o PIB, que cresceu apenas 1,1%.





Bolsonaro estimulou que o humorista respondesse em seu lugar: "Pergunta o que é PIB. O que é PIB?", disse o presidente se dirigindo a Carioca. E o humorista: "O que é PIB? (isso é com o) Paulo Guedes, Paulo Guedes…" O humorista ainda insistiu para que os jornalistas fizessem outra pergunta, mas percebendo que as respostas não viriam de Bolsonaro, os profissionais de imprensa não fizeram nenhuma. Bolsonaro então se dirigiu aos apoiadores e disse que seria exibido na TV Record um programa com ele.