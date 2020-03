Reunião de líderes da Câmara é remarcada para 16h

A reunião de líderes partidários da Câmara foi remarcada para as 16h desta quarta-feira (4). A previsão anterior era que as lideranças se reunissem pela manhã para tratar da pauta prioritária da Casa.



Nesta quarta-feira, a Câmara tem sessão deliberativa extraordinária convocada para 13h55. Uma sessão solene às 15h para receber o presidente da Câmara dos Deputados da Argentina, deputado Sergio Massa, também está na pauta do dia.



Hoje os parlamentares devem ainda retomar a sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. O retorno da sessão está previsto para as 14h.