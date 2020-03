Assembleia de SP aprova reforma

Em meio a tumulto e confronto entre manifestantes e PM, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência de São Paulo foi aprovada ontem em segundo turno pela Assembleia Legislativa do estado. Foram 59 votos a favor e 32 contra. A proposta já havia sido aprovada em primeiro turno no último dia 18 de fevereiro. A expectativa do governo é que com as alterações nas regras das aposentadorias seja possível uma economia de R$ 32 bilhões em 10 anos.





A PEC aprovada estabelece como idade mínima para aposentadoria os 62 anos para as mulheres e os 65 para os homens. Também estabelece como teto para as aposentadorias o valor pago pelo Regime Geral de Previdência para os servidores que ingressaram na carreira a partir de 2013.





Servidores fizeram manifestação contra a reforma no prédio da Assembleia, mas foram reprimidos com spray de pimenta pela Polícia Militar. Imagens mostram a Tropa de Choque dando cacetadas nos manifestantes na porta do Plenário da Alesp.