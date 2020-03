Comissão convoca secretário

Brasília – A Comissão de Transparência do Senado decidiu ontem convocar o secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten. Ele terá de esclarecer questões sobre os contratos da empresa da qual é sócio com emissoras de TV e agências de publicidade que também recebem recursos de publicidade oficial do governo. O autor do requerimento de convocação é o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





No mês passado, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu arquivar a denúncia contra o secretário. Como é uma convocação, Wajngarten é obrigado a comparecer à comissão do Senado. Se faltar e não apresentar justificativa que a comissão considere adequada, ele poderá responder por crime de responsabilidade.





Na mesma comissão os senadores também aprovaram convites aos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Ambos devem ser ouvidos no mesmo dia para debater medidas de prevenção e tratamento do coronavírus (Covid-19) no Brasil.





Também por sugestão de Randolfe, a comissão também deverá ouvir o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. No caso do ministro da educação, o pedido de convocação foi transformado em convite. Os senadores querem informações ainda sobre os problemas com a correção e atribuição de notas do Exame Nacional do Ensine Médio (Enem).





Já Onyx Lorenzoni, também convidado, deve explicar a fila e o orçamento do Programa Bolsa Família e as prioridades da nova gestão do Ministério. No caso dos convidados, eles não são obrigados a comparecer.