Doria comemora Previdência e diz que deputados garantem equilíbrio fiscal

O governador de São Paulo, João Doria, elogiou, no Twitter, os deputados estaduais que aprovaram nesta terça-feira, 3, a reforma da previdência dos servidores públicos do Estado. Segundo ele, com a aprovação, os "parlamentares honraram os votos que receberam nas urnas" e "permitiram que o Governo de SP tenha equilíbrio fiscal e recupere sua capacidade de investimento".



Doria ainda comemorou a aprovação da Previdência ao afirmar que hoje foi um "dia histórico para São Paulo". Segundo ele, o gasto para a área em São Paulo ultrapassa o orçamento destinado às áreas de saúde, segurança e educação. Com a aprovação da reforma, o governo paulista espera economizar R$ 32 bilhões em dez anos.



Por fim, Doria declarou "repúdio" ao que chamou de "atos de vandalismo" por parte de manifestantes que estiveram na Alesp para protestar contra a reforma.



Durante a sessão, manifestantes tentaram entrar na Assembleia e foram impedidos pela tropa de choque da Polícia Militar, que utilizou spray de pimenta e disparos não letais contra os servidores, que por sua vez arremessaram objetos contra a PM.



"Não posso deixar de registrar meu repúdio aos atos de vandalismo presenciados durante a votação, dentro e fora da Alesp. Depredação do patrimônio público, intimidação aos parlamentares, agressão a policiais e desrespeito a democracia", escreveu o governador.