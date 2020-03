Congresso dá início à sessão que pode analisar vetos ao Orçamento Impositivo

O primeiro vice-presidente do Congresso, deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), deu início à sessão que pode analisar os vetos presidenciais ao Orçamento Impositivo.



Parlamentares ainda aguardam o envio de um novo projeto de lei do governo para regulamentar o tema. O acordo, segundo deputados, é que o texto seja encaminhado ao Legislativo antes da análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, o que pode definir o controle de R$ 30 bilhões dos recursos previstos neste ano.



A promessa sobre o envio do projeto foi feita na segunda-feira, 2, por ministros ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que repassou a informação para lideranças da Câmara e do Senado, ainda à noite.