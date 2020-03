Orçamento: Se não houver um entendimento, não haverá nenhum vencedor, diz relator

O relator do Orçamento e líder do PSD na Câmara, deputado Domingos Neto (foto: Reprodução Agência Câmara)

"Temos que entender que esse é um tema que temos que buscar. Se não houver um entendimento, não haverá nenhum vencedor", afirmou nesta terça-feira, 3, o r(PSD-CE).Reunidos na residência oficial da, parlamentares ainda aguardam o envio de projeto de lei pelo governo sobre a regulamentação do. Na chegada e saída da casa doda Casa,(DEM-RJ), os congressistas não dão detalhes sobre o texto e reforçam que seguem na espera de uma sinalização doO parlamentar reforçou ainda que a ideia é buscar uma solução definitiva para evitar que todo ano seja necessário rever a questão do Orçamento. "Imagino que boa parte disso vai ser feito para sanar para sempre", disse. "O orçamento impositivo não é apenas emendas. Existe um conjunto a ser regulamentado e isso é o que deve ser feito", afirmou.Neto destacou ainda que existe uma necessidade de melhor definição na) sobre os restos a pagar, que são despesas empenhadas (reservadas no Orçamento), mas não pagas dentro do exercício financeiro. "Os técnicos reclamam muito que a gente precisa de uma regulamentação melhor de restos a pagar, que são termos que tem que estar na LDO para organizar o novo orçamento impositivo", disse.A expectativa dos parlamentares desde esta manhã era receber um projeto do governo sobre o assunto, que tem divididoe Executivo. O Congresso tem sessão marcada para as 14h de hoje em que devem ser analisados os vetos presidenciais.