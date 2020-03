PRESSÃO CONTRA REAJUSTE

Doria e Zema, ao lado do secretário de Governo, Bilac Pinto, firmaram parceria para monitoramento de risco geológico e minimização de danos provocados pela chuva (foto: PEDRO GONTIJO/IMPRENSA MG)

Ainda sem decidir se vai sancionar ou vetar o projeto que reajusta o salário dos servidores públicos do estado, o governador Romeu Zema (Novo) viu a pressão aumentar ontem com cobranças do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e de lideranças da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O tucano paulista afirmou que o aumento de 41,7% prometido ao setor da segurança é um “erro institucional” e que, caso sancionado por Zema, terá “reflexo nocivo” para os outros estados. Líderes de blocos na Assembleia consideram estranha a demora de uma definição do Palácio Tiradentes sobre o projeto e não descartam a derrubada do veto, caso reajustes não sejam negociados com todas as categorias.





“Ao meu ver é uma decisão (reajuste para a segurança) que precisa ser revista. Não é boa para Minas Gerais, que não tem condições fiscais para isso. Não quero interferir nos temas de Minas, mas minha percepção é que (a medida) não é boa, porque é inviável. Um estado que tem problemas fiscais graves não pode conceder um aumento como esse, por mais legítimo, necessário, positivo e justo que seja”, afirmou Doria no início da tarde de ontem, após encontro com empresários em Belo Horizonte.





Segundo o governador paulista, a decisão de reajustar o salário dos servidores da segurança pública em Minas pressiona outros governadores e pode gerar mais instabilidades financeiras em momento em que a economia ainda gera preocupação para os chefes de Executivo estaduais. “Estabelece um conceito de que, se Minas, com dificuldade financeira, pode fazer, por que outros estados não podem?”, avaliou o tucano.





Ele se reuniu com a bancada de deputados estaduais e federais do PSDB e cobrou bom senso para que as contas de Minas não fiquem ainda mais prejudicadas por aumentos salariais que não cabem no orçamento. “Expus minha posição para os parlamentares. Não tenho poder e não me cabe ter esse papel de interferir em Minas. Mas, por bom senso, ponderei que o reflexo disso no Brasil é muito nocivo. Em todos os outros 26 estados brasileiros. Não é uma medida que afeta apenas Minas Gerais. A medida de Minas, se for adotada, coloca pressão em todos os outros governadores”, disse Doria.





À tarde, Doria se reuniu com Zema na Cidade Administrativa e adotou tom mais ameno ao comentar o projeto que reajustou o salário dos servidores. De acordo com o tucano, o objetivo do encontro na sede do governo de Minas foi discutir ações de cooperação entre os órgãos da Defesa Civil dos dois estados para minimizar os estragos e prestar um melhor atendimento à população durante períodos chuvosos.





“Não tratei desse tema (reajuste de servidores) com o governador Zema. Eu havia dito que esse é um tema de Minas. Uma solução que o estado deve encontrar. Se essa decisão for mantida, ela pode afetar São Paulo e outros estados”, disse Doria. Ao contrário do paulista, o governador Romeu Zema não deu entrevistas após o encontro.





A proposta de Zema, de reajuste de 41,7% para policiais, bombeiros e agentes penitenciários recebeu uma emenda que estendeu os aumentos (com alíquotas diferentes) para todos as categorias. A medida foi criticada pelo partido Novo, que ingressou na semana passada com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), relatada pelo ministro Alexandre Moraes, que trata de interpretações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pode indiretamente barrar qualquer reajuste para servidores se aceita pelo tribunal. Segundo o governo de Minas, Zema tem prazo até dia 17 para decidir sobre o texto.





Para o líder de um dos blocos independentes na Assembleia, o deputado Cássio Soares (PSD) considera que o governador precisará ter habilidade para dialogar com todas as categorias do funcionalismo caso decida vetar (mesmo que parcialmente) o projeto aprovado em Plenário. De acordo com o parlamentar, não houve até agora qualquer indicativo das lideranças governistas sobre qual será a posição de Zema, o que aumenta as especulações entre as categorias e seus representantes na Casa.





“A única informação que temos é que o partido Novo tentou barrar o projeto impetrando ação no STF. Percebemos uma demora, mesmo que esteja dentro do prazo para sanção. O texto para a segurança foi elaborado pelo próprio governo. Se o projeto voltar com vetos para a Assembleia, dependerá muito de como será o trato para as demais classes dos servidores. Quando os deputados estenderam o reajuste a todos, deram um recado claro de que era uma questão de justiça. Entendemos que com a condição financeira atual não caberia reajuste para ninguém, mas já que reajustou para um, é justo conceder também para as outras categorias”, analisa Soares.





Líder do bloco de oposição, o deputado André Quintão (PT) alerta para a importância de o governo abrir diálogo com as categorias que não foram contempladas no projeto original. Caso contrário, Zema pode ver seu veto derrubado pela Assembleia. “A demora está gerando muita insatisfação e insegurança, principalmente entre as polícias. Ao estender o reajuste mostramos ao governo a necessidade de conversar com todos. Zema pode sancionar para algumas categorias e encaminhar projetos que atendam a outras classes. Mas, o que percebemos é que o governador dá um sinal trocado sobre a situação financeira: tem recursos ou não tem?”, questiona o petista.





Vice-líder do governo, o deputado Guilherme da Cunha (Novo) disse que a expectativa do partido é que a ação apresentada ao Supremo seja apreciada com urgência, mas que o resultado no tribunal é imprevisível. “Sobre a sanção ou veto, seguimos na necessidade de aguardar cálculos sobre o impacto corrente atuarial da emenda”, explica Guilherme, que votou contra a proposta de Zema de reajustar o salário dos servidores.