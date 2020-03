Crivella é atingido por lama depois de culpar moradores do RJ por estragos da chuva

(foto: Antônio Cruz/Agência Brasil )

PREFEITURA CAUSANDO CAOS EM REALENGO! MORADOR JOGOU LAMA NA CABEÇA DE CRIVELLA E PEDEM PRA JOGAR NO RIO#chuvaRJ#Realengo pic.twitter.com/8Lfmi38Dzp %u2014 leo (@leowtvr) March 2, 2020

10:46 - 20/01/2020 Bolsonaro chega para encontro com Crivella e outros pastores no Rio temporais. "A culpa é de grande parte da população, que joga lixo nos rios frequentemente", declarou. Crivella afirmou que as chuvas sempre são um problema para a cidade, mas "o pior é o lixo. Temos excesso de lixo nos rios, bueiros e encostas, e, quando vem a chuva, tudo desce". Os moradores hostilizaram Crivella desde que ele chegou à região, mas a situação ficou mais tensa quando o prefeito culpou parte dos moradores pelas consequências dos temporais.

Antes do epiódio, em uma transmissão ao vivo nas redes sociais ainda pela manhã, Crivella também atribuiu os prejuízos das chuvas aos hábitos dos moradores. O prefeito afirmou que as pessoas escolhem morar em áreas de risco para “gastar menos com cocô e xixi”. Segundo ele, os moradores preferem morar onde “descem as águas” com o objetivo de gastar menos tubos para esgoto.





do(Republicanos), foi atingido por umaarremessada por um morador de, na zona oeste da capital fluminense, na manhã desta segunda-feira (2). Crivella participava de uma entrevista coletiva quando foi atingido no rosto e no ombro pelo pedaço de barro. O prefeito visitou a região para avaliar os estragos causados pelas fortesque atingem a cidade desde sábado (29).