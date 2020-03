Bolsonaro deixa Alvorada para participar da posse do novo presidente do Uruguai

O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixou na manhã deste domingo, 1, o Palácio da Alvorada, em direção à Base Aérea de Brasília. Ele embarca às 9 horas para Montevidéu, no Uruguai, onde participa da posse do novo presidente, Luís Lacalle Pou.



Bolsonaro deixou o Alvorada sem falar com a imprensa. A previsão é de que ele retorne a Brasília ainda na noite deste domingo.