Bolsonaro autoriza Forças Armadas

Transferido de Sobral para Fortaleza após levar dois tiros na quarta-feira, estado de Cid Gomes é estável: ele posou ao lado do médico (foto: Twitter/Reprodução)



A greve de policiais e episódios de motim no Ceará levaram o presidente Jair Bolsonaro a assinar no fim da tarde de ontem decreto que institui Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na capital, Fortaleza. Na tarde de quarta-feira, o senador licenciado Cid Gomes foi baleado ao tentar invadir um local dominado pelos amotinados em Sobral usando uma retroescavadeira. "Acabei de assinar a GLO para Fortaleza. O governador (Camilo Santana) preencheu os requisitos", disse o presidente a jornalistas ao chegar ao Palácio da Alvorada.





Em seguida, afirmou que o governo precisa do Congresso para que seja aprovado o excludente de ilicitude, que acabou ficando de fora do pacote anticrime defendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bolsonaro disse que a medida poderia dar amparo, por exemplo, aos militares que irão atuar no Ceará durante operações de GLO.





"Deixo bem claro uma coisa: a gente precisa do Parlamento para que seja aprovado o excludente de ilicitude. Minha consciência fica pesada nesse momento porque tem muito jovem de 20 anos de idade que está na missão (da GLO). É uma missão que se aproxima a uma de guerra", comparou.





"Depois, caso tenha qualquer problema, pode ser julgado por lei de paz. Então, nós temos que dar garantia jurídica, retaguarda jurídica a esses militares das Forças Armadas que estão nessa missão. É irresponsabilidade nós continuarmos fazendo essa operação sem dar essa garantia aos integrantes das Forças Armadas", declarou Bolsonaro.





Sobre o episódio envolvendo o senador Cid Gomes (PDT-CE) – que foi baleado na quarta-feira após tentar invadir quartel tomado por policiais amotinados –, o presidente disse que "imagens valem mais do que milhões de palavras". Os PMs protestavam contra proposta de reestruturação salarial.





Projétil alojado

Ontem, o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi transferido do Hospital do Coração de Sobral, a Sobral, a 270 quilômetros da capital, depois de ter sido atingido por dois disparos de arma de fogo, e chegou a Fortaleza. Ele está internado em observação no Hospital Monte Klinikum, no Bairro Aldeota, área nobre da capital. Cid chegou em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de maca, mas aparentando saúde estável.





De acordo com a assessoria de comunicação de Cid Gomes, há um projétil ainda alojado no corpo do senador e só o boletim médico poderia confirmar a possível retirada por cirurgia. No hospital, ele passaria por mais exames e ficaria em observação até alta médica.





De acordo com os médicos que o atendem, Gomes está bem, conversando e respirando normalmente. Na noite de quarta-feira o político já estava lúcido e respirava sem ajuda de aparelhos. Ele chegou a ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral para realizar exame de tomografia que não constatou alterações neurológicas ou cardíacas. Depois, voltou para o Hospital do Coração.