Ex-secretário de Pouso Alegre coloca tornozeleira eletrônica e aguarda processo em casa

Ex-secretário de Finanças de Pouso Alegre foi preso em desdobramento da 'Operação Capina' do MP (foto: Magson Gomes/ Portal Terra do Mandu)

de Finanças de, nose apresentou noda cidade nessa terça-feira para colocar a. Em audiência de custódia na última segunda-feira, ficou decidido que Morais ficará em casa e será monitorado pelo dispositivo de segurança enquanto aguarda o andamento do processo que investigade cerca deem contratos dena prefeitura entre 2014 e 2016.Os advogados de Messias Morais alegaram que o ex-secretário tem(OAB) e o presídio de Pouso Alegre não possuipara que ele possa cumprir a ordem de prisão. Ada defesa.O ex-secretário é citado na, por meio do Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado (Gaeco). O Gaeco em Pouso Alegre informou que que o processo corre eme nenhuma nova informação será passada à imprensa.Na sexta-feira da semana passada (14/02), o ex-secretário de Finanças foi preso em casa e levado para a delegacia da Polícia Civil. O mandado de prisão preventiva é um desdobramento da Operação Capina, do Gaeco, que investiga desvios de cerca de R$ 14 milhões de recursos da prefeitura de Pouso Alegre, que teriam ocorrido entre 2014 e 2016, através de contratos fraudulentos de capina.O ex-secretário não chegou a ir para o presídio. Ele passou a noite na delegacia e voltou para casa no sábado pela manhã, após conseguir alvará de soltura na Justiça para aguardar a decisão da audiência de custódia.A primeira fase da Operação Capina foi deflagrada em dezembro do ano passado, quando dois empresários, pai e filho, donos da empresa que teve o contrato firmado com a prefeitura, foram presos. Os dois já deixaram o presídio e também passaram a usar tornozeleiras eletrônicas e são monitorados pela justiça.Segundo as investigações, havia uma organização criminosa que praticou fraude à licitação, peculato (por meio de pagamentos feitos por serviços de locação de mão de obra não prestados) e lavagem de dinheiro.De acordo com o promotor de Defesa do Patrimônio Público, Agnaldo Cotrim, as investigações apontam para fraude à licitação em dois contratos de capina que vigoraram no município de 2014, 2015 e 2016, durante a administração do ex-prefeito Agnaldo Perugini (PT).“Segundo apuramos, até o momento, há elementos que nos leva a crer que houve fraude na licitação e que determinada empresa saiu vencedora, baseado nesses elementos”, afirmou o promotor em coletiva na época da primeira fase da operação.Ainda segundo o promotor, a empresa vencedora da licitação, recebia valores por mão de obra e serviços não prestados. “Durante a própria execução do contrato, a prestação do serviço, nós apuramos que a empresa não tinha potencial humano suficiente para dar cabo no serviço no qual ela foi contratada. Os documentos nos levam a crer também que ocorreu a comprovação de serviço que teria sido prestado quando, na verdade, não foi prestado”, explicou Agnaldo Cotrim.