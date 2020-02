Projeto que reajusta salários da segurança pública recebem primeira aprovação na ALMG

(foto: Matheus Muratori/EM/D.A/Press)

O projeto de lei que reajusta os salários dos servidores estaduais da segurança pública, enviado pelo Governo de Minas Gerais, foi aprovado em primeiro turno na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A votação foi tensa, com a galeria da Casa cheia de funcionários de diversas categorias do funcionalismo público. que reajusta osdosda, enviado pelo, foi aprovado em primeiro turno na manhã desta terça-feira na. A votação foi tensa, com a galeria da Casa cheia de funcionários de diversas categorias do funcionalismo público.

O projeto de lei foi aprovado por 60 votos favoráveis a dois contrários. Ele é tratado como recomposição de perdas inflacionárias dos últimos cinco anos e seria escalonado. O aumento chega a 41,7% até o fim de 2022, último ano do primeiro mandato do governador Romeu Zema (Novo). Ele foi enviado pelo Executivo à Casa no início de fevereiro.

Cerca de 170 servidores encheram a galeria da Casa. Eles foram divididos em agentes da segurança pública e outras categorias, como saúde e educação. Com faixas e placas, os seguranças pediam a celeridade, enquanto os outros funcionários públicos pediam isonomia de tratamento por parte do Governo de Minas Gerais.

Durante a votação, a maioria dos deputados estaduais se mostrou favorável à causa da segurança pública e mostrou entendimento sobre os pedidos das demais categorias, sendo aplaudido pelas duas alas da galeria. Guilherme da Cunha (Novo), vice-líder de governo, Bartô (Novo) foram os únicos a utilizar da palavra para ir contra o projeto de lei.

Agora, o projeto precisará passar novamente pelas comissões temáticas para ser apreciado finalmente em segundo turno. Na primeira passagem, a inserção de uma emenda que garantia o reajuste a todo funcionalismo gerou polêmica e chegou a paralisar não somente a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária como os trabalhos da ALMG. Outra emenda para readequar o salário dos demais setores está sendo estudada e deve ser apresentada.

Outros projetos apreciados

Na reunião extraordinária da manhã desta terça-feira, outros projetos de reajuste salarial foram votados em primeiro turno. Órgãos como Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, ALMG e Tribunal de Justiça são os envolvidos.

Dois projetos de lei que auxiliam no combate aos estragos das chuvas no estado neste início de ano foram aprovados em segundo turno. As matérias são de autoria do presidente da Casa, Agostinho Patrus (PV).

Um dos projetos autoriza o governo de Minas Gerais a antecipar, para cidades em situação de emergência, parcelas de recursos que ainda não foram pagos pelo Executivo. A dívida é referente a repasses obrigatórios de impostos que não foram feitos em 2017, 2018 e janeiro de 2019.

A outra proposta aborda isenções: das taxas para emissão de segunda via de documentos e de licenciamento para veículos atingidos pelas chuvas.