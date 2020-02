Bolsonaro recebe Heleno e Jorge Oliveira no Palácio da Alvorada

Os ministros da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, estão reunidos na manhã desta segunda-feira (17) com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. Apesar de a agenda de Bolsonaro não apontar nenhum compromisso pela parte da manhã, os ministros chegaram por volta das 8h na residência oficial da Presidência. O carro oficial do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, também entrou nas dependências. A assessoria de imprensa do governo ainda não confirmou ou informou o motivo do encontro com o presidente.