Bolsonaro deixa o Alvorada para assistir à final da Supercopa no Estádio Nacional

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada por volta das 10h para assistir à final da Supercopa no Estádio Nacional, em Brasília.



O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também assistirá à partida com o presidente. Ao deixar a residência oficial, o Bolsonaro conversou e tirou selfies com apoiadores, mas não conversou com a imprensa.