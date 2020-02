"Quem matou foi a PM da Bahia"

O presidente Jair Bolsonaro participou ontem de inauguração de obra na Ponte Rio-Niterói (foto: Clauber Cleberf/PR)



O presidente Jair Bolsonaro, que no passado condecorou o ex-PM e miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, disse ontem que “a PM da Bahia”, estado governado pelo PT, é a responsável pela morte do militar. E em seguida questionou: “Precisa dizer mais alguma coisa?”. Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro para um evento evangélico, quando se referiu à operação que culminou na morte do miliciano, ocorrida em 9 de fevereiro, no município de Esplanada, a 170 quilômetros de Salvador. Em relação à Medalha Tiradentes, a mais alta honraria do Rio, por indicação do gabinete do filho, o agora senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), Bolsonaro disse que ele mesmo tinha pedido ao número 03 para fazer a homenagem.

“A medalha foi em 2005. Não tem nenhuma sentença julgada condenando o capitão Adriano por nada, sem querer defendê-lo”, argumentou o presidente do Brasil. Flávio, que acompanhava o pai, se limitou a dizer apenas que “isso tem 15 anos”. E lembrou que fez questão de pedir para não cremarem o corpo, já que pelo que soube “e como mostrou a revista Veja, ele foi torturado”. De acordo com a reportagem, o corpo de Adriano tinha marcas de coronhadas e de tiros a curta distância.

Bolsonaro também foi questionado sobre o motivo da morte do ex-policial e citou notícias publicadas pela imprensa nas quais peritos explicavam que seria “queima de arquivo”. Foi quando Flávio se exaltou: “Pra falar o quê? Com certeza, não é pra falar sobre nós, porque não tem o que falar contra nós, não temos envolvimento nenhum com milícia”, disse.





Banana Pela manhã, Bolsonaro repetiu o gesto de “banana” para jornalistas de plantão no Palácio da Alvorada. Desta vez, foi em resposta a perguntas sobre o desmonte da tradicional biblioteca da Presidência da República, no Anexo I do Palácio do Planalto, para abrigar a equipe do programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. “Vocês só se preocupam com besteira. Nenhum livro vai embora, vai ficar tudo lá. A primeira-dama faz um trabalho de graça para o Brasil. Então, em vez de vocês elogiarem, vocês criticam. Tenha paciência.” A biblioteca tem acervo de 42 mil itens e 3 mil discursos de presidentes. Com a chegada da equipe de Michelle ficará sem os espaços de estudo, convivência e leitura.

O local tem a função de preservar a memória dos presidentes do Brasil. A “banana” de Bolsonaro para a imprensa já está se tornando comum. Em 8 de fevereiro, fez o mesmo gesto, quando se recusou a dar entrevista, em consequência da repercussão negativa de suas declarações em relação aos portadores do vírus da Aids. Em 5 de fevereiro, ele defendeu o programa de prevenção à gravidez na adolescência da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que prega a abstinência sexual. Afirmou, então, que uma pessoa com HIV representa “uma despesa para todos no Brasil”. Mas quando o teor foi divulgado, garantiu que a intenção teria sido reforçar a educação na família.