Mais um militar no Palácio do Planalto

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro nomeou mais um militar para despachar com ele no Palácio do Planalto. Trata-se do almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que assume o posto de secretário especial de Assuntos Estratégicos, no lugar de Bruno de Souza. Agora são cinco auxiliares diretos do presidente, que é capitão reformado. O grupo inclui ainda o vice-presidente, general Hamilton Mourão. Mas agora, com o almirante no comando, a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) ganhou um novo status – deixou de ser apenas um departamento interno da Secretaria-Geral da Presidência e passou a ser uma Pasta diretamente ligada ao presidente. A nomeação de Flávio Rocha e o decreto que eleva a posição da secretaria foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) de ontem.





Além dos militares no Palácio do Planalto (veja quadro), integrantes das Forças Armadas estão espalhados pela Esplanada dos Ministérios. O tenente-coronel da Aeronáutica Marcos Pontes é ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; o capitão do Exército Tarcísio Gomes de Freitas é titular da Pasta de Infraestrutura; o almirante Bento Albuquerque responde pelo Ministério das Minas e Energia; e o também capitão do Exército Wagner Rosário é o controlador-geral da União. Além deles, o general Fernando Azevedo Silva é o ministro da Defesa.





Flávio Rocha, que era o comandante do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro, recebe a missão de ajudar o presidente na coordenação das ações do governo. Em entrevista recente, o presidente apresentou o almirante à reportagem. “Estamos comprando o passe dele da Marinha. Ele vem trabalhar com a gente aqui. Está quase certo. Não vai ser ministro não, apesar de ele merecer”, disse Bolsonaro na ocasião. O presidente disse que Rocha será mais “um colega para ajudar” no gabinete, que o almirante fala seis idiomas e trabalhou por quatro anos como assessor parlamentar da Marinha no Congresso. Foi nessa época que eles se conheceram. “É sempre bom ter pessoas qualificadas, com o coração verde e amarelo, para estar do nosso lado.”





Apesar de ter um estilo centralizador, Bolsonaro vinha se queixando de sobrecarga com a coordenação do governo, que deveria ser executada pela Casa Civil. A avaliação interna, segundo auxiliares do Planalto, é que Onyx não conseguiu gerenciar a Esplanada, e a tarefa acabou sendo feita diretamente pelo presidente. Também ontem o presidente formalizou a troca já anunciada no comando da Casa Civil. Onyx deu o lugar ao general Walter Braga Netto. Agora, Onyx sai do Planalto para ficar à frente do Ministério da Cidadania, antes chefiado por Osmar Terra, que reassumirá seu mandato de deputado federal.





Ações estratégicas

De acordo com o decreto publicado na quarta-feira, “fica transferida da Secretaria-Geral da Presidência da República para subordinação direta ao presidente da República a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, incluídas a Secretaria de Ações Estratégicas e a Secretaria de Planejamento Estratégico”. O texto também destaca que a Pasta de Flávio Rocha assume “a competência de elaboração de subsídios para a formulação do planejamento nacional estratégico e das ações estratégicas de governo”.





Além disso, estão sob a subordinação da secretaria a assessoria especial do presidente da República, que tem as competências de “assistir direta e imediatamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições e, especialmente, na realização de estudos e contatos que por ele sejam determinados em assuntos que subsidiem a coordenação de ações com organizações estrangeiras; assistir o presidente da República, em articulação com o gabinete pessoal do presidente da República, na preparação de material de informação e de apoio, de encontros e audiências com autoridades e personalidades estrangeiras; preparar a correspondência do presidente da República com autoridades e personalidades estrangeiras; participar, em articulação com os demais órgãos competentes, do planejamento, da preparação e da execução das viagens internacionais do presidente da República; e encaminhar e processar as proposições e os expedientes da área diplomática, em tramitação na Presidência da República”.