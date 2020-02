ICMS menor só com reforma

Brasília - A solução para a alta carga tributária da gasolina e do diesel não será alcançada de forma tão simples e rápida quanto sugeriu o presidente Jair Bolsonaro — na semana passada, ele desafiou os governadores a zerarem os impostos que incidem sobre os combustíveis. Quem indicou isso foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tratou dessa questão com os governadores ontem.

Guedes vinha evitando fazer comentários sobre o desafio dos combustíveis desde que essa proposta foi anunciada, na imprensa e nas redes sociais, por Bolsonaro. Mas, ontem, cancelou um almoço com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para participar do Fórum de Governadores, que reuniu, em Brasília, representantes das 27 unidades federativas em torno da questão dos combustíveis.

O ministro saiu sem falar com a imprensa. Mas, segundo os governadores, fez discurso apaziguador. Guedes disse que, apesar do desafio lançado por Bolsonaro, essa é uma questão que não pode ser resolvida imediatamente e que, portanto, não vai tirar uma fonte de receita importante para os estados de uma hora para outra. “Guedes interpreta essa questão como sugestão de médio e longo prazos. Ele sabe que esse assunto só pode ser resolvido com aprovação da reforma tributária e do pacto federativo, já que estados e União não podem abrir mão dessa receita agora”, disse o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. “O ministro está ciente da absoluta restrição que os estados têm de zerar o ICMS imediatamente. E fez uma colocação de que a fala do presidente deve ser entendida como apelo para que o tema da tributação seja enfrentado pelo país”, acrescentou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Os chefes de Executivos explicaram que não é possível zerar os tributos dos produtos de uma hora para outra, porque essa receita representa 20% de tudo que os estados arrecadam com o ICMS e quase R$ 30 bilhões da arrecadação anual da União. Seria uma renúncia, portanto, que atrapalharia as contas públicas e precisaria ser compensada com cortes de gastos ou criação de outra fonte de receita.

“Todos nós estávamos muito preocupados com a maneira, de certo modo irresponsável, que o presidente colocou esse debate tão importante. Todo mundo sabe das dificuldades dos estados de manter o custeio da máquina pública, a saúde, a educação, a segurança”, frisou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. “A própria União teve um prejuízo de R$ 90 bilhões nas suas contas no ano passado. Por isso, esperamos que esse debate seja feito de forma responsável”, emendou ele, que chegou a falar de maneira mais dura com Guedes durante o fórum.

Ibaneis explicou que Bolsonaro apresentou o desafio de zerar os tributos dos combustíveis sem consultar os estados. E, dessa forma, acabou jogando para os governadores a responsabilidade pelo alto custo dos produtos, sem entender o impacto que a medida teria tanto nos cofres estaduais quanto nas contas da União. Foi por isso, inclusive, que os chefes de Executivos preferiram chamar Guedes e não Bolsonaro para discutir o assunto ontem. “Vamos tratar isso com o ministro, porque é ele que pode dizer se há condições de os estados e a União abrirem mão dessa receita. (...) Vamos dar nosso recado via Paulo Guedes, que é quem entende de economia”, alfinetou Ibaneis.

Também por conta desse mal-estar criado para os gestores estaduais, os governadores cobraram que o governo vá a público apresentar o mesmo esclarecimento que Guedes levou ao fórum, ontem, de que essa questão não deve ser resolvida no curto prazo, como sugeriu Bolsonaro. “Uma fala curta do presidente sobre esse tema rapidamente deflagrou uma percepção equivocada de que é possível zerar os impostos sobre os combustíveis imediatamente", disse Eduardo Leite. “(...) Então, pedimos um posicionamento mais claro, para que não haja qualquer expectativa sendo gerada na população.”

Os governadores garantem que estão dispostos a rever a política de tributação dos combustíveis. O que defendem, contudo, é que essa questão seja discutida com a reforma tributária e as propostas do pacto federativo, que já estão no Congresso. Afinal, de um lado, a reforma tributária pode reduzir a alíquota de produtos, como a gasolina, já que vai unir os diversos impostos de consumo em um único tributo de menor alíquota. E, do outro, o pacto federativo pode ampliar os repasses da União para estados e municípios, criando uma nova fonte de receita que compensaria a perda com a redução dos impostos dos combustíveis.