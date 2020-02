Anastasia vai para o PSD

''Novos desafios surgem e decidi após receber o convite do PSD aceitá-lo, motivado também por minha conhecida proximidade política com seus quadros e dirigentes'' - Antonio Anastasia, senador (foto: ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO)

Depois de 15 anos no PSDB, o senador mineiro Antonio Anastasia confirmou ontem que vai mesmo deixar a legenda para se filiar ao PSD. O anúncio foi feito por meio de postagem no Facebook no fim da manhã. O senador havia comunicado a saída na sexta-feira ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.





Em 2018, o PSDB lançou Anastasia na disputa pelo governo de Minas, mesmo com o senador afirmando pouco tempo antes da campanha eleitoral que não tinha intenção de concorrer. A avaliação dos tucanos era de que ele seria o único nome com chance de recolocar o PSDB no Palácio da Liberdade. Anastasia acabou derrotado no segundo turno pelo governador Romeu Zema (Novo).





Em 2018, o PSDB lançou Anastasia na disputa pelo governo de Minas, mesmo com o senador afirmando pouco tempo antes da campanha eleitoral que não tinha intenção de concorrer. A avaliação dos tucanos era de que ele seria o único nome com chance de recolocar o PSDB no Palácio da Liberdade. Anastasia acabou derrotado no segundo turno pelo governador Romeu Zema (Novo).





No fim do ano passado, em entrevista ao Estado de Minas, o senador afirmou que já tinha se decidido a apoiar a candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD). Mesmo com o lançamento de uma pré-candidatura tucana, a secretária-adjunta de Planejamento, Luísa Barreto, Anastasia afirmou que não apoiaria o nome apresentado pelo PSDB para disputar a Prefeitura de BH. Como a cadeira no Senado é conquistada por eleição majoritária, as regras de fidelidade partidária, que em alguns casos podem gerar atritos entre parlamentares e partidos, não se aplicam no caso do senador mineiro.





Desde 2018, o PSDB enfrenta divergências internas. O grupo tucano paulista, sob o comando do governador paulista João Doria, queria a expulsão do deputado federal Aécio Neves, que é investigado pela Operação Lava-Jato, mas outros grupos na legenda não aceitaram a expulsão de Aécio. No fim de 2019, nova turbulência interna ganhou força na disputa pela liderança tucana na Câmara dos Deputados. A definição do nome que assumiria o comando do partido voltou a gerar disputas internas, que resultou em reuniões acaloradas, troca de xingamentos e desgaste para vários parlamentares tucanos.





Confira a íntegra da nota de Anastasia postada nas redes sociais: “Informo a todos que na próxima semana farei a minha filiação ao PSD. Aceitei o convite desse importante partido para ingressar em seus quadros e participar de seu esforço em prol de Minas Gerais e do Brasil. Minha saída do PSDB não tem nenhuma vinculação com qualquer pessoa ou posição partidária. Ingressei no PSDB em 2005, a convite do então governador Aécio Neves, e nele tive a oportunidade de me eleger, sucessivamente, vice-governador, governador e senador por Minas Gerais. Em todo esse período de 15 anos tive a melhor acolhida no partido.





Assim, só posso agradecer aos líderes e filiados ao PSDB por essa jornada que ora se encerra. A todos o meu permanente respeito e consideração. Todavia, a vida partidária é dinâmica. Novos desafios surgem e decidi após receber o convite do PSD aceitá-lo, motivado também por minha conhecida proximidade política com seus quadros e dirigentes. De toda forma, reafirmo minha posição política de equilíbrio e serenidade, conhecida por todos, na busca sempre de uma posição de centro para o progresso e o desenvolvimento nacional com justiça social.”





PT descarta aliança com PSDB e DEM





A direção nacional do PT divulgou nota na qual diz que DEM e PSDB, adversários históricos do partido, estão excluídos do possível arco de alianças para as eleições municipais deste ano. "A Executiva, reunida no Rio, definiu que a politica de alianças do partido para as eleições municipais exclui os partidos que sustentam a política ultraneoliberal do governo Bolsonaro (DEM e PSDB) e veta composições com os partidos de extrema-direita", diz a nota. O texto contradiz informações passadas antes por dirigentes do PT e a assessoria do partido de que candidatos petistas a prefeito estariam autorizados a receber apoio do DEM e do PSDB e poderiam apoiar nomes desses partidos em casos específicos, desde que houvesse autorização das direções estaduais. De acordo com a nota, o PT vai priorizar alianças com partidos de esquerda, mas pode fazer coligações com outras siglas, desde que seus candidatos façam oposição ao governo Bolsonaro.