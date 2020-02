Bolsonaro participa de evento evangélico e se emociona com fala de pastora

O presidente Jair Bolsonaro prestigiou nesta tarde um grande evento evangélico que ocorre em Brasília no Estádio Nacional Mané Garrincha. Uma pastora norte-americana disse que Bolsonaro é "um enviado de Deus", que "o Brasil nunca mais terá uma crise econômica" e que o presidente levará o País a um outro nível. "Vocês devem ter orgulho dele", disse a pastora que veio do Alabama, nos Estados Unidos.



Emocionado, o presidente ficou numa tribuna de destaque, exibiu a Bandeira Nacional e foi aplaudido pelos fiéis.



Bolsonaro ficou cerca de 30 minutos no evento. Ele fez um breve discurso no palco e retornou há pouco para o Palácio da Alvorada. "Deus chamou este homem para mudar o Brasil", repetiu a pastora algumas vezes para a plateia.