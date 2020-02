Rogério Marinho ganha ministério

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro nomeou ontem o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, para o cargo de ministro do Desenvolvimento Regional. Ele vai substituir Gustavo Canuto, cujo desempenho à frente da pasta não vinha agradando ao presidente. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial. É o quinto ministro a cair desde o início do governo.

Marinho foi o principal articulador da reforma da Previdência do governo no Congresso. Ex-deputado federal, filiado ao PSDB, ele teve papel essencial ao negociar com os parlamentares a mudança nas regras de aposentadoria do país. É um nome da confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem Bolsonaro se reuniu mais cedo ontem.

A intenção de Bolsonaro ao fazer a troca é fortalecer a área social e tentar dar a mesma credibilidade que hoje têm as pastas da Justiça, comandada por Sérgio Moro, e da Economia, com Guedes. O presidente estava incomodado com a falta de articulação de Canuto no ministério. A avaliação é de que ele não tinha boa relação no Palácio do Planalto nem com Guedes.

À frente da pasta, Canuto não conseguiu tirar do papel a reformulação do Minha casa, minha vida. O orçamento do programa caiu para R$ 2,8 bilhões em 2020, ante R$ 4,2 bilhões em 2019. A ideia é que Marinho consiga levar a nova fase do programa, como uma forma de incentivar o mercado da construção civil. Ao trocar o ministro do Desenvolvimento Regional, Bolsonaro também reage à mobilização do Congresso para ganhar protagonismo, com propostas na área social.