TRF-6 é esperado para agosto

Na reunião na Assembleia, representantes do Executivo, Judiciário e Legislativo destacaram a importância da criação do tribunal exclusivo para julgar os casos de Minas Gerais (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)



O ministro e presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, disse ontem que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6) pode finalmente estar próximo de ser realidade. O tribunal, que atenderá exclusivamente Minas Gerais, foi pauta de um evento promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que teve a participação do governador do estado, Romeu Zema, deputados estaduais e federais e outros membros do magistrado.





Atualmente, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), localizado em Brasília e com jurisdição em 14 estados, atende as demandas mineiras. Do total de ações do TRF-1, 40% são originárias de Minas, e todos eles podem ser de competência do novo tribunal. A nova sede do Legislativo é debatida há pelo menos 18 anos, mas nunca saiu do papel.





De acordo com Noronha, o novo tribunal já foi devidamente estruturado em um projeto de lei. Ele deve passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado até ser finalmente implementado. A expectativa é de que isso aconteça em agosto deste ano. "O projeto já está na Câmara. Deve ser votado na semana que vem ou na próxima. Depois vai para o Senado, e (espero) que em março seja votado. E o desejo é que até final de julho, começo de agosto, seja instalado o TRF-6 em BH", projetou, após o evento na ALMG.





A criação do TRF-6, segundo o projeto, vai priorizar a tecnologia, sendo ele 100% eletrônico, com uso de inteligência artificial e gabinetes compactos. Além disso, o custo seria baixo, de acordo com Noronha. "Esse tribunal surge criando vaga de desembargador, transformando vagas de juiz em desembargador. Portanto, usa o mesmo orçamento, só vamos mudar a categoria, de juiz para desembargador. Não adianta ter juiz julgando em primeiro grau, porque quando chega o recurso o projeto para e não tem quem julgue", completou o presidente do STJ.





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), colocou o estado à disposição para que o TRF-6 saia o quanto antes do papel e endossou o coro pela criação do tribunal. "Agradeço a todos que há anos vêm se empenhando. Vi a grande importância e a justiça que será feita com a instalação aqui em Minas. Qualquer análise técnica já teria recomendado essa instalação há anos, pela quantidade que aqui temos e a relevância no TRF-1. Além de ser uma decisão acertada, é técnica, não acarretará ônus aos cofres públicos, e causa melhoria no atendimento. O que o governo puder contribuir, estaremos à disposição", disse Zema.





Presidente da Assembleia, o deputado estadual Agostinho Patrus (PV) elogiou a proposta. No ano passado, o Legislativo também organizou um evento para alertar a importância do TRF-6, esse com a presença de dois senadores mineiros. "Fizemos uma solenidade com representatividade. Pensamos muito ao receber aqui o maior mineiro, que ocupa o cargo mais importante em Brasília. Mais importante do que receber homenagem é merecê-la. Você (Noronha) é merecedor. Esse pleito tem duas décadas e une todos, Assembleia, Judiciário, Executivo, todos unidos sob a liderança dos ministros do STJ", disse o deputado.





Protesto



O evento do TRF-6 aconteceu a portas fechadas no salão nobre da Assembleia. Se do lado de dentro do espaço a criação do tribunal era comemorada, na parte externa era realizada uma manifestação contra o governo de Minas. Cerca de 100 servidores da saúde reclamavam da atual gestão. Entre as reivindicações, eles pediram a regularização do pagamento de salários e a quitação do 13º salário de 2019. Segundo o governo, 25% de todo funcionalismo público ainda não recebeu o benefício natalino.