Juiz federal do DF recebe denúncia contra hackers por associação criminosa

O juiz federal Ricardo Leite, do Distrito Federal, decidiu aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria da República no DF contra seis pessoas alvo de investigação na Operação Spoofing, acusadas de envolvimento em um esquema de invasão de celulares e roubo de mensagens de autoridades públicas, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Com o recebimento da denúncia, os investigados serão colocados no banco dos réus e uma ação penal será aberta.



O juiz federal, no entanto, deixou de receber, "por ora", a denúncia contra o jornalista Glenn Greewald, do site "The Intercept Brasil". Leite observou uma liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que proibia que o jornalista fosse investigado e responsabilizado pelas autoridades públicas e órgãos de apuração administrativa ou criminal (como a PF) pela "recepção, obtenção ou transmissão" de informações publicadas na imprensa.