Câmara aprova lei que cria quarentena

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta foi até o Congresso para negociar a aprovação da proposta encaminhada pelo governo (foto: Antônio Cruz/ABR %u2013 1/8/19)



A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem em plenário, um projeto de lei (PL) que estabelece regras e medidas para controle, no território brasileiro, da epidemia do coronavírus. Para facilitar uma votação rápida, sem polêmicas e debates prolongados, o projeto enviado pelo governo trata apenas de medidas referentes ao coronavírus. A votação ocorreu de forma simbólica, sem registro em painel. O projeto segue para o Senado, onde deve ser votado hoje. O PL, relatado na Câmara por Carmen Zanotto (Cidadania-SC), prevê, entre outros pontos, o isolamento para portadores do vírus ou quarentena para os que tiverem suspeitas de contaminação.

O projeto prevê vacinação e realização compulsória de exames médicos e tratamentos específicos para enfrentar a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, que surgiu na China. Os cidadãos isolados terão tratamento gratuito e o direito de serem informados permanentemente sobre seu estado de saúde. O projeto também prevê o fechamento de fronteiras, portos e aeroportos para entrar e sair do país e a autorização excepcional e temporária da entrada de produtos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), caso tais medidas sejam necessárias. O texto diz ainda que ato do Ministério da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde pública por causa do coronavírus e ainda que a pasta editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização da lei.

Existe um outro projeto sobre epidemias e vigilância sanitária, mais amplo, que deve começar a ganhar forma a partir da próxima semana. O governo desistiu de avançar com esse texto, com 84 artigos, para priorizar a emergência atual. Por isso, um texto mais curto foi entregue aos deputados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve na Câmara no final da tarde para costurar um acordo com as lideranças da Casa e garantir a aprovação do projeto de lei emergencial.

“O projeto inteiro tem aproximadamente 84 artigos e seria pedir demais que a gente votasse 84 artigos de temas polêmicos numa situação como a de hoje, que é votar um texto enxuto, muito resumido, que se utiliza para esse momento do coronavírus, para essa questão da quarentena, e na segunda-feira a gente revisa e manda o PL para ter a discussão sem ser de urgência”, disse Mandetta.

Na justificativa da matéria, Mandetta afirma que “o projeto de lei visa adequar a legislação interna, coordenando as ações e os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as esferas federativas para permitir uma atuação eficiente e eficaz” do estado. Pelo projeto, os cidadãos brasileiros ficam obrigados a comunicar as autoridades no caso de sintomas da infecção pelo vírus, de contato com pacientes contaminados ou se estiveram em áreas consideradas de contaminação. O país, contudo, ainda não tem casos confirmados de infecção pelo vírus.





Resgate Após reunião interministerial ontem o governo decidiu enviar hoje para a cidade de Wuhan, na China, dois aviões para o resgate dos brasileiros que lá se encontram. As aeronaves são parte da reserva do presidente Jair Bolsonaro e foram cedidas pelo chefe do Executivo. A região é o epicentro do coronavírus. O número inicial de resgatados é de 29 pessoas, sendo sete crianças. A base aérea de Anapólis, em Goiás, foi definida como local para a quarentena do grupo. A previsão é de que o grupo chegue ao Brasil no sábado.

O governo estima que cerca de 40 brasileiros tenham interesse de retornar de Wuhan, na China, polo inicial da infecção pelo coronavírus. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, brasileiros com qualquer suspeita de contágio do vírus não serão trazidos para o Brasil. O embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, disse ontem, em reunião com ministros do governo brasileiro que seu país facilitará a retirada desses brasileiros.

O Ministério da Saúde investiga 13 casos suspeitos de infecção por coronavírus no Brasil. Até o momento, 16 casos foram descartados. De acordo com o último balanço da pasta, apresentado pelo secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira, estão sob suspeitas um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e seis em São Paulo.





Morte fora da China e otimismo da OMS





Ao mesmo tempo em que Hong Kong informou ontem a morte de um homem de 39 anos que viajou em dezembro a Wuhan, o segundo falecimento registrado foram do território continental chinês, o governo da China adotou novas medidas de confinamento que afetam milhões de pessoas em regiões próximas a Xangai, o coração econômico do país, com o objetivo de impedir o avanço do novo coronavírus, que segue em propagação e já matou 426 pessoas no país. A quarentena afeta quase 12 milhões de moradores na província de Zhejiangen, leste da China. Uma das cidades fica a apenas 175 km da metrópole de Xangai, a cidade mais populosa do país e sede da gigante do comércio on-line Alibaba. Até agora, mais de 56 milhões de pessoas estavam confinadas na província de Hubei. O novo coronavírus surgiu na cidade de Wuhan, capital da província.

Também ontem, a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que a epidemia de pneumonia viral ainda não constitui uma “pandemia”. A organização avaliou que as medidas extraordinárias que a China adotou para conter o avanço do novo coronavírus contribuíram significativamente para frear sua disseminação para fora do país, o que abre uma "oportunidade" para controlar a transmissão. O diretor da organização, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu mais solidariedade às nações, acusando alguns governos de países ricos de ficarem na defensiva ao compartilharem informações sobre casos virais. “Noventa e nove por cento dos casos estão na China, enquanto no resto do mundo existem apenas 176 casos”, disse o diretor da OMS no Conselho Executivo da organização em Genebra.

“Isso não significa que não vai piorar. Mas, certamente, temos a oportunidade de agir. Não vamos deixar passar", insistiu. O novo coronavírus matou 425 pessoas na China continental e infectou mais de 20.400 desde que foi detectado pela primeira vez em 31 de dezembro. Vinte outros países confirmaram casos, razão pela qual a OMS declarou uma emergência de saúde global. Tedros disse que a OMS recebeu apenas relatórios completos de 38% dos casos registrados fora da China. “Alguns países de alta renda estão muito atrasados na comunicação desses dados vitais para a OMS. Não acho que seja devido à falta de capacidade”, alfinetou. “Sem dados melhores, é muito difícil para nós avaliar como o surto evolui, qual será seu impacto e garantir que estamos dando as recomendações mais adequadas” avaliou.

A OMS está enviando máscaras, luvas, respiradores e 18.000 roupas isolantes para 24 países, além de 250.000 kits de teste para acelerar o diagnóstico das pessoas com o vírus. Ele também reiterou seu pedido para que os países não imponham restrições de viagem por causa do vírus. “Esses tipos de restrições apenas aumentam o medo e o estigma e quase não trazem benefícios para a saúde pública”, afirmou.