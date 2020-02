Toffoli: ''Democracia consolidada''

O ministro Dias Toffoli fez pronunciamento na abertura dos trabalhos no Congresso (foto: PABLO VALADARES/AGÊNCIA CÂMARA)



Brasília – Em pronunciamento durante a sessão de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, reafirmou que "a Constituição e a democracia do Brasil estão consolidadas na medida em que todos os espectros ideológicos já subiram à cadeira de presidente da República". Para Toffoli, isso demonstra a "vitaliciedade" da democracia brasileira. Ainda segundo o ministro, em discurso no plenário da Câmara, cabe ao Judiciário "não ter desejos".





"Por isso que ele não é eleito. Por isso que ele tem outro tipo de formação", afirmou. O ministro voltou a afirmar que o "Legislativo cuida do futuro, o Executivo, do presente, e o Judiciário, de conflitos que resultaram do passado". Toffoli afirmou também que a "reforma da Previdência representou um momento de simbolismo dos mais fortes deste Congresso Nacional" e equiparou o momento à proclamação da Constituição de 1988.





Já o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou audiências públicas para tratar sobre a implantação do juiz de garantias no Poder Judiciário. O dispositivo está previsto na lei anticrime, aprovada pelo Congresso Nacional, e determina que um juiz atue especificamente na fase de investigação de um processo.





De acordo com o ministro, as audiências vão permitir a participação de "membros do poder público e da sociedade civil que possam contribuir com conhecimentos técnico e jurídico" sobre as alterações feitas pela mudança. No recesso, a criação do juiz de garantias foi alvo de embates entre Fux e o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli.





Toffoli e Fux alternaram o plantão do STF durante o recesso e ficaram responsáveis por pedidos feitos com urgência perante a corte. Em um primeiro momento, Toffoli, após reunir um grupo de trabalho para tratar do tema, decidiu que a implantação do juiz de garantias ficaria suspensa por seis meses.





A intenção era dar tempo para que o Judiciário fizesse adaptações em sua estrutura. No entanto, Fux derrubou a liminar do colega e decidiu suspender a implantação por tempo indeterminado. As audiências públicas convocadas pelo ministro devem ocorrer nos dias 16 e 30 de março.Na sessão de abertura do ano no Judiciário, Toffoli tentou minimizar divergências no Supremo. "É óbvio que em todo colegiado há divergências, porque a razão de ser é a multiplicidade das visões que somam, que trazem, ao fim e ao cabo, a síntese daquilo que deve prevalecer como uma somatória das diferentes visões, como sempre nos lembra o nosso ministro Marco Aurélio, hoje o mais antigo na sessão", declarou.