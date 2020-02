Governo garante 13º em março

Romeu Zema e o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, participaram da abertura do ano legislativo (foto: Túlio Santos/EM/D.A PRESS)

O secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levy, garantiu ontem que os funcionários públicos estaduais que ainda não receberam o 13º salário de 2019 – cerca de 25% da categoria – vão tê-lo em conta em março deste ano. O governo de Minas aposta as fichas na concretização da operação de venda dos créditos do nióbio, que são de direito da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), para normalizar os vencimentos dos servidores, pelo menos de forma temporária. Segundo Otto Levy, essa venda acontecerá em março deste ano. “O nióbio nós vamos fazer em março, isso que posso falar. Tenho certeza de que vai ser um sucesso, tem muita gente interessada, estamos falando com o mercado e tirando as últimas dúvidas”, disse, após reunião solene de abertura dos trabalhos de 2020 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.





A expectativa do governo de Romeu Zema (Novo) é de uma arrecadação de cerca de R$ 5 bilhões com a operação do nióbio. A venda será realizada na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. A negociação tem condições de ser realizada desde 4 de dezembro de 2019, quando recebeu o aval da Assembleia. Entre os motivos para a operação ainda não ter acontecido, Otto Levy coloca o Ministério Público de Contas como um empecilho. Em dezembro do ano passado, o órgão solicitou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) que suspendesse a operação “até que seja verificada a gestão dos recursos públicos”. O TCE, entretanto, indeferiu o pedido.





“Se as procuradoras dessem menos entrevista, porque acho que não é função delas, sem dúvida ajudaria. Não tinha garantia de final do ano passado. A gente tinha uma expectativa de que o mercado comprasse, mas tivemos aquele problema por causa das procuradoras do Ministério Público de Contas. Mas agora tenho certeza de que até o final de março todos vão receber o 13º e, a partir de abril, durante seis meses, o parcelamento vai acabar”, completou o secretário.





Expectativas

Com reunião solene que teve a participação do governador Romeu Zema, oito secretários de Estado e autoridades civis, a Assembleia iniciou os trabalhos de 2020 ontem. No evento, houve pronunciamentos do chefe do Executivo, do presidente da Casa, deputado estadual Agostinho Patrus (PV), e até protestos contra o atual governo pelo atraso no pagamento do 13º salário de 2019.





Zema foi o primeiro a discursar no plenário da Assembleia. Em pronunciamento de seis minutos, ele prestou contas à Casa sobre o trabalho realizado no último ano e falou sobre a expectativa do trabalho para 2020. “Encerramos o ano com déficit previdenciário superior a R$ 18 bilhões, acrescido de progressivo endividamento do estado por razões estruturais. Essa situação de déficit fiscal ascendente só poderá ser revertida por meio de adoções de urgentes medidas, entre as quais a reforma previdenciária, a adesão ao regime de recuperação fiscal e a realização de uma responsável política pública de desestatização”, disse Zema, durante pronunciamento na Assembleia.





O governador acredita que, entre outros resultados, a dívida de R$ 122 bilhões do estado possa começar a ser quitada com a recuperação fiscal. “A adesão ao regime de recuperação fiscal resultará no reequilíbrio das contas, viabilizando a prestação de serviços públicos de melhor qualidade. Também será possível quitar dívidas com fornecedores e retomar o pagamento regular aos servidores públicos, aposentados e pensionistas.”





Agostinho Patrus também discursou por cerca de seis minutos e lamentou os estragos causados pelas chuvas em Minas Gerais no início deste ano. A expectativa é de que os primeiros projetos de lei aprovados em 2020 sejam para a liberação de verbas para reparar os estragos causados pelas chuvas no estado e outras medidas.





“Nos últimos dias, Minas Gerais foi severamente castigada pela fúria das chuvas, numa devastação que ceifou muitas vidas e levou tudo de quem já tinha tão pouco. Inauguramos um novo ano convivendo com problemas bem conhecidos. Os números demonstram a dimensão dessa nova tragédia. São mais de 50 óbitos, cerca de 50 mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, 196 cidades mineiras em situação de emergência. Lamentavelmente, é nesse cenário que abrimos oficialmente o ano legislativo de 2020”, disse Agostinho Patrus.





Dois desses projetos de lei tratam da isenção de taxas para emissão de segunda via de documentos e da isenção da taxa de licenciamento para veículos atingidos pelas chuvas. Outro é a autorização da antecipação do pagamento de três parcelas de uma dívida por parte do estado, para que haja rápida distribuição às prefeituras. A primeira reunião ordinária deste ano acontece hoje.





O fim da sessão solene foi marcado por protestos pelo não pagamento do 13º salário de 2019 do funcionalismo público. Os manifestantes no local, todos da área da saúde, gritaram palavras de ordem contra o governador.