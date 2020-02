Major Olímpio: Governo tem de se fazer presente com propostas fundamentais

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), criticou a falta de ênfase às reformas tributárias e administrativas no discurso enviado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. "O governo tem de se fazer presente apresentando propostas fundamentais", disse. "Teremos um ano mais curto", afirmou.



Para ele, os textos tramitando no Senado e Câmara não são ideais. "São ruins, aperfeiçoam o obsoleto. O mundo está discutindo a fiscalização pelo digital", disse.



A mensagem de Bolsonaro foi entregue ao Congresso pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. "Ele foi extremamente desgastado nos últimos tempos e está demonstrando paciência maior do que Confúcio", disse.



"Ninguém sente aqui a presença dele (Onyx) como um ministro fortalecido, como porta-voz do presidente", afirmou Olímpio.