Prefeituras recebem 1ª parcela

Zema cumpre primeira parte do acordo judicial que estabeleceu o pagamento dos repasses atrasados (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 10/12/19)



A primeira das três parcelas da dívida do governo de Minas com os municípios, referente à retenção de repasses obrigatórios de impostos em janeiro de 2019, foi quitada ontem. Serão pagos R$ 336 milhões mensais até março. O valor não é tabelado, e cada prefeitura tem um determinado montante a receber. Após o pagamento dessas três parcelas, o governo do estado começará a quitar a dívida herdada da gestão do ex-governador Fernando Pimentel (PT), também referente à retenção de repasses obrigatórios de impostos, durante 2017 e 2018, totalizando R$ 6 bilhões.





Com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em abril de 2019, o governo de Minas e a Associação Mineira de Municípios (AMM) acordaram o pagamento desses R$ 6 bilhões em 30 parcelas, tendo fim em 2022, último ano do primeiro mandato do governador Romeu Zema (Novo). A dívida total, entretanto, chega a R$ 13,3 bilhões.





Mesmo com críticas de alguns prefeitos à época, o acordo agradou à AMM. “Em abril de 2019, fizemos o maior acordo da história do judiciário mineiro, visando solucionar o calote que o governo de Minas estava dando nos municípios. E agora o governador confirma que cumprirá as datas estabelecidas”, informou o presidente da associação e prefeito de Moema, no Centro-Oeste, Julvan Lacerda (MDB).





Caso o governo não cumpra as regras fixadas no acordo mediado pelo TJ, está previsto um bloqueio de valores mediante acionamento do Judiciário pela AMM. Das 853 cidades mineiras, 24 não receberam a parcela deste mês por motivos variados: Almenara, Baependi, Boa Esperança, Brumadinho, Campo Belo, Campo Florido, Carmo de Minas, Frutal, Iraí de Minas, Itaguara, Joanésia, Lavras, Lontra, Mariana, Nova Ponte, Passa Tempo, Pirajuba, Piranga, Prata, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rita de Jacutinga, São João del-Rei, Serro. Algumas delas não aceitaram o acordo ou não abriram mão de ações que já tramitam na Justiça.



Emergência



As parcelas de fevereiro e março foram antecipadas a municípios que decretaram emergência dentro do plano do governo para ajudar as cidades no combate aos estragos das chuvas, que castiga o estado neste ano. A parte que seria repassada aos municípios em 28 de fevereiro foi adiantada para o dia 12 do mesmo mês. Também em 12 de março será paga a parcela que entraria na conta no dia 31.





Brumadinho e Mariana

Entre os 24 municípios fora da lista dos que receberam a primeira parcela da dívida, chamam a atenção dois casos: Brumadinho, na Região Metropolitana de BH, e Mariana, Região Central. As duas têm histórico de desastres sociais e ambientais envolvendo o rompimento de barragens de rejeitos de mineração.





O prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos (PV), diz que o município não consta na lista pois fez um acordo próprio com o governo de Minas, mas que, segundo ele, ainda não foi cumprido. “O governador prometeu pagar isso para a gente à vista. Ele esteve conosco um dia depois da tragédia da Vale e prometeu pagar a dívida dos impostos à vista e de uma vez só. Mas ele não pagou ainda. Tudo que ele falou para Brumadinho não cumpriu nada. Nunca mais tocou nesse assunto. Os municípios que decretaram emergência foram atendidos, e nós nem fomos convidados para essa reunião que teve quinta-feira”, disse, ao Estado de Minas. Avimar afirmou que vai conversar com Julvan Lacerda para tentar alguma negociação sobre esse valor de direito.





O governo de Minas informou que fez o pagamento antecipado de nove das 33 parcelas para Brumadinho e Mariana em função das tragédias. A Secretaria de Estado de Fazenda ainda esclareceu que, dos R$ 5.212.545,00 devidos a Brumadinho, a prefeitura já recebeu R$ 1.042,509,00, o equivalente a 20%.