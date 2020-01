Aras desloca dois procuradores para a Lava-Jato em Curitiba

(foto: Evaristo Sá/AFP)

Portaria assinada pelo procurador-geral da, nesta sexta-feira, 31, designa dois procuradores dapara atuar com exclusividade na força-tarefa dano. As informações foram divulgadas pelaPassam a compor o grupo os procuradores da, que serão desonerados de suas atribuições junto ànoe naem(PR), respectivamente.A procuradora, que compunha a força-tarefa, foi dispensada, a pedido.A força-tarefa danoé dedicada exclusivamente ao escândalo de corrupção na, e também a desdobramentos das investigações naquele estado, como as, que miram fraudes e propinas em contratos de rodovias.