Canal para denunciar corrupção

Brasília – O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou as redes sociais ontem para inaugurar um canal eletrônico de denúncias contra a corrupção. A ferramenta, que pode ser acessada no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi elaborada em parceria com o International Chamber of Commerce (ICC) do Brasil e garante o anonimato do denunciante.





"Clique abaixo pra conhecer o canal de denúncias contra corrupção", convida Moro, em mensagem postada em sua página no Twitter, levando seus 2 milhões de seguidores ao endereço da pasta que dá acesso ao canal de denúncias. O ministro pede divulgação da iniciativa. "Alô imprensa, favor divulgar. É de interesse público."





O novo serviço para receber denúncias de atos ilícitos já está disponível. Segundo Moro, a Ouvidoria-Geral do Ministério "vai receber essas denúncias e realizar o encaminhamento necessário para a apuração". O ministro destacou o apoio da Controladoria Geral da União (CGU). "Combater a corrupção não é um projeto pessoal ou de governo, é um projeto de país."





"Setor público e privado têm que trabalhar juntos contra a corrupção. Orgulhosamente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o ICC – International Chamber of Commerce Brasil inauguraram juntos um canal eletrônico de comunicação, com garantia do anonimato da fonte, de denúncias de corrupção para o governo”, convocou o ministro.





Moro assinala que o "objetivo é ampliar a comunicação direta entre o setor empresarial e o governo na prevenção de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro".





Suspeita reforçada

No mesmo dia em que Moro lançou a ferramenta de combate à corrupção, a Polícia Federal (PF) afirmou que o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo Jair Bolsonaro, é o verdadeiro dono de uma concessionária da Jeep apontada por delatores como destinatária de propinas ao parlamentar, que também teria atuado pela concessão de benefícios fiscais à marca até 2025 no Nordeste do país. A suspeita já existia e foi reforçada após a análise de documentos apreendidos no gabinete do senador, além de conversas dele com familiares e empresários no aplicativo WhatsApp.





Bezerra Coelho foi alvo de buscas e apreensões em 19 de setembro, na Operação Desintegração, que mira em supostas propinas de R$ 5,5 milhões de empreiteiras à época em que ele foi ministro da Integração do governo Dilma Rousseff. Na quarta-feira, o jornal O Estado de S.Paulo revelou que a PF está investigando negócios do senador em um paraíso fiscal norte-americano com um dos empreiteiros suspeitos de pagamentos de propina.





A ação, deflagrada em setembro, mira em repasses aos parlamentares no âmbito de obras do Canal do Sertão e a Transposição do Rio São Francisco. Debruçada sobre o material, a PF afirma ter encontrado diversos indícios de crimes, como "doadores ocultos", pagamentos fracionados, bens transferidos a terceiros e documentos que reforçam elos entre supostas propinas de empreiteiras.