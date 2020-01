Flávio nega ter feito apelo

Brasília – O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) reagiu ao vaivém do ex-número 2 da Casa Civil Vicente Santini. Em uma publicação na internet, o parlamentar negou que o ex-secretário tenha sido readmitido no governo após apelo dos filhos de Bolsonaro. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro avisou que vai tornar sem efeito a admissão de Vicente Santini em um novo cargo. É a segunda exoneração dele nesta semana.





Bolsonaro havia cedido ao apelo do seu filho, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o “03”, e autorizado a recondução de Santini a outro cargo após a primeira demissão. Flávio, o “01”, também é próximo ao ex-número 2 da Casa Civil. Em uma publicação no Instagram, o senador negou que o pedido para manter o secretário no governo tenha sido feito pelos filhos. “As tais 'fontes' são usadas reiteradamente para dar suporte a intrigas, fofocas e, às vezes, crimes contra o governo”, escreveu Flávio Bolsonaro, após o último anúncio do pai.





Filho de general do Exército, José Vicente Santini estudou em colégio militar e é amigo de infância de Eduardo e Bolsonaro e participava de churrascos e festas com a família Bolsonaro. No governo desde janeiro, Santini participava de churrascos e festas com a família do presidente e fazia questão de divulgá-las em suas redes sociais.





Além das festas e churrascos da família, Santini transitava com desenvoltura pelas cerimônias e eventos no Palácio do Planalto. Segundo interlocutores, a presença constante do ex-secretário nos eventos oficiais além dos que envolviam a Casa Civil gerava incômodo na Presidência. Santini teria requisitado o avião da FAB para viajar à Suiça e integrar a comitiva brasileira, chefiada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou do Fórum Econômico Mundial, em Davos. De lá, Santini seguiu na mesma aeronave para Nova Déhli.





Bolsonaro dá entrada Em hospital e faz exame





O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), no Cruzeiro, em Brasília, no começo da noite de ontem. De acordo com uma fonte, ouvida pela reportagem, o chefe do Executivo foi levado para o oitavo andar da unidade de saúde, onde fica a ala de cirurgia. Bolsonaro foi hospitlizado logo após voltar a Brasília, depois de passar cerca de 3 horas em Minas e sobrevoar Belo Horizonte e as regiões castigadas pelas chuvas dos últimos dias.





Bolsonaro entrou andando, acompanhado por seguranças. O oitavo andar foi esvaziado para que o presidente recebesse atendimento. De acordo com informações obtidas pelo pelo Estado de Minas, o presidente passa por exames. O Planalto não informou o motivo da visita ao hospital.





Após passar por exames, o presidente deixou o hospital. No mês passado, elee foi até o hospital para realizar exames de rotina. Ele mantém a saúde sempre em monitoramento desde que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral, em 2018.