Secretário é redemitido e a Casa Civil esvaziada

Ricardo Vicentin cumprimenta Bolsonaro na Índia, para onde viajou em avião da FAB, o que irritou o presidente (foto: Alan Santos/PR)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que vai transferir o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) da Casa Civil para o Ministério da Economia. Além disso, disse que vai tornar sem efeito a nomeação do ex-secretario-executivo da pasta, Vicente Santini, que, na quarta-feira, foi nomeado como assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo da Casa Civil, menos de 24h depois de ser exonerado da secretaria-executiva da pasta. A redemissão de Santini ocorre 12h depois de sua nomeação para outro cargo. Outra medida foi revogar a nomeação de Fernando Moura, promovido de adjunto da Secretaria Executiva para a titularidade.





É a segunda exoneração de Santini nesta semana. O presidente não gostou de ele ter usado um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar a Suíça e Índia. A nomeação de Santini para novo cargo na Casa Civil gerou grande repercussão negativa nas redes sociais. Agora o presidente diz que dispensará o servidor também dessa nova função. Para interlocutores do presidente, a nomeação de Santini em um novo cargo no mesmo dia em que sua exoneração foi publicada no Diário Oficial da União levanta questionamentos, pois contraria o discurso do próprio presidente da véspera. Na ocasião, ao retornar de viagem à Índia, Bolsonaro disse que o “voo particular” de Santini era “inadmissível”.





Ontem, logo cedo, Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar: “Informo que no Diário Oficial será publicado: Tornar sem efeito a admissão do servidor Santini; Exonerar o interino da Casa Civil e passar a PPI da Casa Civil para o Ministério da Economia”, escreveu o mandatário do país na sua conta no Twitter. No DOU, ainda consta a exoneração de Fernando Moura, que havia assumido interinamente a Casa Civil com a saída de Santini. Foi ele quem assinou a readmissão de Santini na pasta. Bolsonaro não explicou o motivo do recuo. Porém, sinalizou, no mesmo tuíte da manhã de ontem, que a responsabilidade por recontratar Santini foi de Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil. Também ontem Bol nomeou Antônio José Barreto de Araújo Júnior para a função de secretário-executivo da pasta. Ele já era o atual sub-chefe de Articulação e Monitoramento do órgão. A decisão foi publicada no DOU de ontem.





No cargo de número 2 da Casa Civil, de natureza especial, Santini recebia um salário bruto de R$ 17.327,65 mensais. No novo cargo, de categoria DAS 102.6, a remuneração prevista seria de R$ 16.944,90 (R$ 382,75 a menos). Após a primeira exoneração e nomeação no novo cargo, a Casa Civil disse em nota que “o presidente Bolsonaro e Vicente Santini conversaram, e o presidente entendeu que Santini deve seguir colaborando com o governo”. A decisão de ontem de Bolsonaro desmente a versão da Casa Civil.





Voo e exoneração

Vicente Santini utilizou voos da FAB para acompanhar comitivas do governo em viagens oficiais à Suíça e à Índia. Ele viajou na condição de ministro em exercício, já que o titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, estava em férias. Bolsonaro ficou irritado e argumentou que Santini poderia ter viajado em voo comercial, como outros ministros fizeram.





A FAB e a Casa Civil afirmaram que o voo cumpriu as disposições legais, mas Bolsonaro classificou o ato como "imoral". "O que ele Santini fez não é ilegal, mas é completamente imoral. Ministros antigos foram de avião comercial, classe econômica", afirmou o presidente.





Esvaziamento

As mudanças anunciadas por Bolsonaro representam um nítido esvaziamento de Lorenzoni. Em 2019, ele havia perdido o comando da Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ), que foi para a Secretaria-Geral, chefiada pelo ministro-chefe Jorge Oliveira. Também perdeu a estrutura de articulação política, que foi para a Secretaria de Governo, chefiada pelo ministro-chefe Luiz Eduardo Ramos. O PPI já havia sido um prêmio de consolação para Onyx quando ele perdeu a articulação política do governo.





Sem o PPI, programa que discute os programas de privatizações do governo, sobra a Lorenzoni a chefia da coordenação de governo. Trata-se da articulação das políticas públicas interministeriais, um cargo tradicionalmente da Casa Civil. Contudo, ao tornar sem efeito as nomeações anunciadas pela pasta, o presidente dá sinais de enfraquecimento do titular da pasta. Até aqui, o poder de Lorenzoni, que assumiu a pasta em janeiro passado, com a posse do presidente, vem sendo desidratado, deixando de ser um ministro que goza da inteira confiança de Bolsonaro como outrora.Em meio aos movimentos, Lorenzoni se encontra de férias nos Estados Unidos. (Com agências)