'Desastre', diz Maia sobre Weintraub

''Weintraub está comprometendo o futuro de gerações a cada ano que se perde com a ineficiência, o discurso ideológico e a péssima qualidade na administração'' - Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara (foto: J. Batista/Câmara dos Deputados)

Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou duramente o ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, ontem. Em entrevista coletiva, às vésperas do retorno aos trabalhos do Congresso Nacional após o recesso, marcado para segunda-feira, Maia foi direto ao ponto ao falar que o chefe da pasta “atrapalha o Brasil”, que ele está “comprometendo o futuro de gerações”, e chamou de “péssima” a qualidade de administração do discípulo do astrólogo e guru da família Bolsonaro Olavo de Carvalho. Falou ainda de Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que chamou de “um bom quadro”, mas destacou que, por conta do radicalismo, terá dificuldades em sua gestão em 2020.





“De fato, o ministro da Educação atrapalha o Brasil”, afirmou Maia ao destacar que a incumbência de contratar ou demitir ministros pertence a Bolsonaro. “Atrapalha o futuro das nossas crianças. Está comprometendo o futuro de gerações a cada ano que se perde com a ineficiência, o discurso ideológico e a péssima qualidade na administração. Ele acaba prejudicando os anos seguintes da nossa sociedade”, disparou.





Maia ponderou, porém, que não fazia uma crítica ao presidente e se queixou de tentarem relacionar suas críticas aos ministros com Bolsonaro. “São casos distintos. Quem nomeia e quem demite é o presidente. Deixo claro que não fiz nenhuma crítica ao presidente da República. Nos últimos meses, nossa relação tem ficado muito positiva. Com diálogo permanente. A gente tem conversado. Eu digo que muitas vezes eu vou divergir, mas de forma muito respeitosa, ao seu governo e à sua pessoa”, afirmou.





No caso do ministro da Educação, o presidente da Câmara afirmou que considera Weintraub “um desastre”. “Acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil e acho que é grave a forma como ele vem administrando o Ministério da Educação. Mas se vai demitir, se vai ficar, não tenho preocupação com isso. Esse não é o meu papel. Meu papel como cidadão e como político é dar minha opinião. Fui perguntado e dei minha opinião”, afirmou.





Articulação

Rodrigo Maia voltou a cobrar a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, na articulação pelas reformas econômicas no Congresso. “Independência de poderes não é cada um trabalhar no seu canto. Não é 'eu fiz a minha parte e agora você faz a sua'. É importante o ministro estar próximo, para mostrar à sociedade e aos parlamentares sobre a importância das reformas”, disse o deputado a jornalistas, após participar de evento em São Paulo.





Guedes participou do mesmo evento antes de Maia e disse que o papel do Poder Executivo é encaminhar os projetos ao Congresso, que, por sua vez, dará o ritmo da tramitação. “Cabe ao Executivo encaminhar a estrutura (dos projetos). O Congresso é quem dá o ritmo. A classe política sentou no comando da economia. Não tem mais essa de superministro”, afirmou.





Maia, na sua vez, rebateu o ministro ao dizer que não pode ficar tudo nas costas do Parlamento e que a participação do governo federal é decisiva para o sucesso da agenda. Depois, na saída do evento, ao conversar com jornalistas, foi questionamento novamente sobre o tema e repetiu o argumento.