Regina diz 'sim' e será a nova secretária de Cultura

Bolsonaro e Regina Duarte selaram a entrada dela no governo. Ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, estava entre os que foram dar as boas-vindas à atriz (foto: Marcos Corrêa/PR)

Brasília – A atriz Regina Duarte, de 72 anos, disse 'sim' e vai assumir a Secretaria Especial de Cultura. Após reunião ontem com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ela confirmou à imprensa que aceitou o convite para chefiar a política cultural nacional. "Sim, mas, agora, vão correr os 'proclamas' antes do casamento", declarou, na saída do Palácio do Planalto.





Os 'proclamas' citados pela atriz fazem referência ao Edital de Proclamas, documento emitido pelo cartório quando os noivos dão entrada em um casamento civil. A certidão é exigida apenas nos casos em que ambos os nubentes residirem em bairros ou cidades diferentes. Na analogia utilizada, ela sinaliza que faltam apenas os trâmites convencionais, no caso, a publicação no Diário Oficial da União.





O Planalto confirmou a notícia pelo Twitter. “Após encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, Regina Duarte aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial de Cultura”, destacou o perfil oficial TV BrasilGov. Ainda é incerto, contudo, se o governo se comprometeu a transformar a pasta em ministério, uma sugestão interna estudada para prestigiar a atriz com um salário maior.





A artista chegou por volta das 16h no Planalto, acompanhada da reverenda Jane Silva, secretária especial adjunta de Cultura escolhida pela própria Regina, antes mesmo de assumir o comando da área. Em rápida conversa com jornalistas, respondeu enigmaticamente, mas ponderando que, de toda forma, gostaria de continuar com o apoio da imprensa. “Para o ‘sim’, para o ‘não’, para o ‘talvez’, preciso de vocês. Ó, rimou, hein? Para o ‘sim’, para o ‘não’, para o ‘talvez, preciso de vocês”, disse, antes de subir no elevador. Questionada sobre o que pretende fazer na Cultura, Regina afirmou que “é cedo”.





Bolsonaro confirmou o "sim" da atriz, sem dar prazo para que ela assuma as funções. "Está tudo certo, está caminhando, ela está acertando as questões pessoais dela. Não tem prazo", afirmou ao chegar no Palácio da Alvorada, residência oficial, depois do encontro.





Deram boas vindas à nova integrante do governo, entre outros, os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro; da Economia, Paulo Guedes; e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.





Regina Duarte vai ocupar a vaga de Roberto Alvim, demitido após divulgar um vídeo em que fazia referências ao nazismo. Ela será a quarta secretária da área no governo de Bolsonaro. Na terça-feira, o presidente afirmou que a artista terá liberdade para fazer as mudanças que ela quiser caso aceitasse o cargo.





"Para mim seria excepcional, para ela, ela tem a oportunidade de mostrar realmente como é fazer cultura no Brasil. Ela tem experiência em tudo que vai fazer. Precisa de gente com gestão ao seu lado, tem cargo para isso, vai poder trocar quem ela quiser lá sem problema nenhum. Então tem tudo para dar certo a Regina Duarte", disse Bolsonaro.





Após se reunir com o presidente, ontem, Regina foi à Secretaria-Geral da Presidência para se informar sobre as formalidades para assumir o cargo público. Para assumir o cargo de secretária especial, a atriz terá que suspender seu contrato com a TV Globo, segundo informou a própria emissora. A última novela em que atuou foi Tempo de amar (2017).





Alto nível

Mesmo com o ‘sim’ dito pela própria futura secretária da Cultura, os posicionamentos oficiais das assessorias de comunicação confirmaram o convite por linhas distintas. A Secretaria de Imprensa da Presidência (SIP), por exemplo, usou um tom menos assertivo, ao citar ‘avanço’ de uma ‘nova fase’ do ‘noivado’. “O presidente Jair Bolsonaro esteve na tarde desta quarta-feira com a atriz Regina Duarte, no Palácio do Planalto. Ambos consideram, neste momento, o avanço de uma nova fase do noivado, com trâmites preparatórios oficiais para o casamento”, informou a nota.





Já a assessoria do Ministério do Turismo foi mais afirmativa. “Regina Duarte é a nova secretária Especial da Cultura”, comunicou, logo na primeira frase. A nota tem uma atribuição ao titular da pasta, ministro Marcelo Álvaro Antônio. “O convite feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, foi aceito nesta quarta-feira. Desta forma, a atriz passa a responder pela secretaria responsável pelo desenvolvimento das políticas culturais do país”, acrescentou.





A nota destaca, ainda, que a atriz tem uma ‘carreira sólida e de muito sucesso na dramaturgia brasileira’. “Trata-se de um reforço do mais alto nível para compor o time do governo federal. Turismo e Cultura são atividades com uma forte sinergia que mostram ao mundo o que o Brasil tem de melhor, além de terem um alto potencial de geração de emprego e renda em nosso país e é sob essa perspectiva que trabalharemos fortemente e tendo essa importante parceira em nossa equipe. Tenho certeza que ela será bem-sucedida nesse novo desafio e que teremos excelentes resultados”, ponderou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.





Memória





Dos dois lados

(foto: Marcelo Theobald/Extra/Agência O Globo - 31/5/10)



Nascida em Franca em 5 de fevereiro de 1947, filha de um tenente reformado do Exército e de uma dona de casa, Regina Duarte se tornou um dos principais nomes da televisão brasileira. Dona de uma carreira de mais de 50 anos, seus papéis mais marcantes foram em folhetins como Selva de pedra, Irmãos coragem, Vale tudo, Roque Santeiro, Rainha da sucata e Malu mulher, além da personagem Helena em três obras do autor Manoel Carlos (História de amor, Por amor e Páginas da vida).





A atriz já esteve dos dois lados da política. Em 1975, quando a novela Roque Santeiro foi censurada pela ditadura militar às vésperas da estreia, a atriz, que não estava no elenco, mas já era a "namoradinha do Brasil", foi a Brasília para protestar. Na versão de 1985, ela foi a viúva Porcina (foto), ao lado de Lima Duarte, o sinhozinho Malta. Em 2002, ao apoiar a campanha de José Serra à Presidência da República, disse a frase que viraria famosa: "Eu tenho medo". Seu medo era de que o então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse as eleições.





Em 2018, ela se manifestou publicamente a favor da candidatura de Jair Bolsonaro em uma entrevista. Segundo ela, Bolsonaro tem “humor brincalhão típico dos anos 1950, que faz brincadeiras homofóbicas, mas que são da boca pra fora, coisas de uma cultura envelhecida, ultrapassada”.