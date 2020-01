Brasil tem nove casos suspeitos

Brasília – O Ministério da Saúde declarou ontem que há 9 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Os pacientes estão localizados nos seguintes estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará. Nenhum deles foi confirmado ainda. Todos os noves casos são de pessoas que estiveram na China. Alguns dos estados têm mais de um caso suspeito, como São Paulo, que possui três pessoas com suspeita de coronavírus. Logo depois está Santa Catarina, com dois casos. Em Minas Gerais há um caso, de uma jovem que esteve na China, cujo resultado dos exames será conhecido hoje. Os pacientes que estão sob investigação estão sendo monitorados e ficarão isolados até a divulgação do resultado dos exames.

O Ministério da Saúde informou que a paciente suspeita de coronavírus em BH foi submetida ao exame específico para identificar a nova doença. A previsão é que resultado saia até amanhã. O caso suspeito é o de uma estudante de 22 anos que esteve recentemente em Wuhan, na China. Ela retornou ao Brasil no dia 25 de janeiro. Antes de chegar no destino final, a capital mineira, o voo fez escala em Paris (França) e Guarulhos (SP). A jovem chegou ao Brasil na última sexta-feira e se encontra estável e isolada no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Segundo a pasta, familiares e pessoas que tiveram contato com a paciente estão sendo monitorados por telefonemas e visitas da vigilância sanitária. O procedimento será o mesmo para os demais casos classificados como suspeitos.

Além do caso em Belo Horizonte, outros oito pacientes são suspeitos da doença. Antes de realizar o exame específico para o novo vírus, os pacientes são submetidos a testes para identificar outros tipos de vírus respiratórios. Esses exames preliminares são mais rápidos e baratos e ajudam descartar o coronavírus. Por meio deles, as secretárias de Saúde e do Paraná descartaram, no início da noite de ontem, a ocorrência do vírus nos dois suspeitos em Santa Catarina e um no Paraná. Nos três casos, o resultado foi positivo para Influenza B. Os números devem ser atualizados hoje pelo Ministério da Saúde.





Os estados contam com apenas uma suspeita até o momento. Na terça-feira, a pasta afirmou que três casos suspeitos da doença eram monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. Apenas o primeiro caso identificado como suspeito no Brasil, da jovem de 22 de Belo Horizonte, continuou como suspeito. Desde ontem, a pasta divulgará todos os dias, às 16h, um boletim com a situação das suspeitas de coronavírus no Brasil. Ainda de acordo com o ministério, 20 casos foram notificados pelas respectivas secretarias de saúde, mas não se enquadravam na definição de caso suspeito da Organização Mundial da Saúde (OMS). Outros quatro foram descartados porque exames feitos diagnosticaram outras doenças, como a gripe H1N1.

De terça para quarta, o número de casos suspeitos cresceu, mas isso já era esperado pelo ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, visto que a definição de caso suspeito mudou no mesmo dia. De acordo com a OMS, todas as pessoas vindas da China nos últimos 14 dias, que apresentem febre e sintomas respiratórios podem ser considerados suspeitas. Anteriormente, apenas pessoas que apresentem febre e sintomas respiratórios e estiveram na cidade de Wuhan, epicentro da doença, nos últimos 14 dias, se enquadrariam dentro da definição de caso suspeito.





Crianças A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que os três casos suspeitos foram registrados na cidade de São Paulo. Os pacientes são dois irmãos, de 4 e 6 anos, e um adulto de 33 anos. Os três passam bem e estão em isolamento domiciliar. De acordo com a pasta estadual, uma das crianças com suspeita da doença, o menino de 6 anos, retornou da China no dia 19 de janeiro e apresentou febre e tosse no dia 28. A criança mais nova, uma menina de 4 anos, não esteve no país asiático, mas teve contato com o irmão mais velho e apresentou os mesmos sintomas. Já o homem de 33 anos voltou da China no dia 20 de janeiro. Apresentou febre, tosse e dor de garganta e foi atendido em um hospital privado da capital, segundo a secretaria. “Os familiares estão orientados com relação às medidas necessárias para se prevenirem, como uso de máscaras, higienização das mãos e não compartilhamento de objetos de uso pessoal e a permanência em casa, sem circulação por outros locais", disse a pasta, em nota.





Viagens O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, afirmou ontem, que não haverá bloqueio de brasileiros que retornem de viagem da China, epicentro da infecção do coronavírus. A expectativa do governo é que haja redução do fluxo de viagens para o país asiático. “Esse número vai reduzir, pois a recomendação é que os brasileiros pensem três vezes antes de marcarem uma viagem para o país. Isso diminui o número de retornos”, afirmou. O governo também espera que haja menos chineses viajando para o Brasil nos próximos dias. Isso porque o governo chinês fez recomendações sobre viagens para o exterior para a população. “Temos a informação de que essa recomendação pode mudar de status e ter uma restrição maior por parte do país. Mas não é atribuição nossa e não haverá interferência nessa questão”, afirmou.