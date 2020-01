Mourão recupera espaço no Planalto

Jair Bolsonaro transmite o cargo da Presidência da República, ao Vice-Presidente, Hamilton Mourão, enquanto viaja para a Índia (foto: Alan Santos/PR)

Cultura

O presidenteresgatou o protagonismo do seu vice,, escalado na semana passada para assumir oe a, destaca o jornal. Interlocutores viram neste movimento e no convite à atrizpara assumir auma tentativa de dar espaço no governo a nomes mais moderados dentro do grupo político do presidente. Eles ocupam funções de integrantes da "", alvos de críticas nas últimas semanas.As indicações de Mourão e Regina seriam respostas às crises provocadas pela repercussão do, que chegou a ser discutido no, em, na semana passada, e à publicação de um vídeo de inspiração nazista que derrubou o secretário de Culturano último dia 17.Mourão estava afastado das conversas decisórias do. Em abril do ano passado, ele foi criticado nas redes sociais pelos filhos do presidente e o escritor, que o acusavam de jogar contra Bolsonaro. Ochegou a confidenciar a parlamentares que "casou" errado e preferia ter dividido chapa com o deputado).Ao oferecer dois novos postos para seus vice, Bolsonaro tinha consciência que entregava também parte dos "holofotes". O que antes era motivo de preocupação do clã Bolsonaro virouna disputa velada com oda, cuja popularidade é maior que a do presidente e, na semana passada, protagonizou um debate com Bolsonaro sobre a organização da sua pasta. Assessores também ressaltam que a, do ministro, abandonou a tradição de coordenar ações interministeriais, algo que o Conselho da Amazônia terá que fazer.Bolsonaro aproveitou um encontro de ministros nono último dia 21 para tirar seu vice da "geladeira". No encontro no Alvorada, Bolsonaro ouviu análises do impacto negativo da atuação do, para exportadores e anunciou a criação dos novos órgãos ambientais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vinha alertando o Planalto que as ações de Salles prejudicavam os setores de grãos e carne. Houve reclamações sobre o esvaziamento de órgãos de fiscalização do meio ambiente.Durante ada semana passada, segundo pessoas que estavam presentes, Bolsonaro abriu espaço para Mourão se posicionar. "Eu acho que essa é uma tarefa que posso assumir", disse o vice, sobre os novos órgãos da Amazônia. "Está decidido", afirmou Bolsonaro na sequência. Interlocutores do governo observam que Mourão construiu uma imagem de equilíbrio junto a setores diversos.Na última sexta-feira, dia 24, quem apareceu no gabinete dafoi justamente Moro, chamado por Mourão, que, até esta segunda-feira, acumulava o posto de presidente interino. Em, Bolsonaro tinha dado outra missão ao general: sinalizar ao ministro da Justiça um momento dedo "", que ficou evidente com a proposta deSe aceitar o cargo na Cultura, Regina Duarte entrará na lista de autoridades populares difíceis de serem demitidas, como Moro e o. Nos bastidores doda semana passada, Moro disse aoque a atriz seria mais popular que ele e, da pasta da. O carisma da atriz fez as redes sociais reduzirem as citações à cena em que Roberto Alvim faz discurso semelhante a de, ministro da propaganda de, e estancou uma crise que começava a chamar atenção da imprensa internacional.Não vejo dessa forma. Desde que o presidente foi eleito, se procurou apresentá-lo como alguém desmedido, que atenta contra os princípios democráticos. Ele não é isso, em absoluto. Ele não é nenhum perigo para o. Outros, muito mais perigosos, passaram por aqui e eram aplaudidos.Só umcontrola a cultura. Aqui não existe governo totalitário. A cultura é um segmento onde você procura sedimentar valores, tradições e raízes. Neste sentido, é uma discussão secundária para um país com 12 milhões de desempregados, desigualdades absurdas e uma economia que ainda não avançou.O Ministério do Meio Ambiente continua tocando seu trabalho. A atividade (dos novos órgãos) abrange meio ambiente, defesa, desenvolvimento regional, infraestrutura, agricultura e Justiça. A vice-presidência vai coordenar isso.Esses assuntos todos já passaram.O meio ambiente é um tema do século 21. É levado em consideração para financiamentos internacionais. Em consequência, o presidente, então, estabelece uma nova diretriz.As informações são do jornal