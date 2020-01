Moro cumpre nesta terça-feira agenda no Rio de Janeiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, cumpre nesta terça-feira, 28, agenda no Rio de Janeiro. Por volta das 10h, ele falou por poucos minutos em um evento do Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. O tema foi cooperação internacional, combate à corrupção e ao crime organizado. O encontro, fechado para a imprensa, ocorreu em um hotel na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. O ministro seguiu para a 7ª Vara Federal Criminal, onde fará uma visita institucional ao juiz Marcelo Bretas, relator da Lava Jato no Estado.