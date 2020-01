Witzel ''rampeia'' Mourão

Depois de ter telefonema gravado sem seu consentimento, Mourão afirmou que governador do Rio esqueceu-se ''da ética e da moral'' (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



O presidente em exercício, Hamilton Mourão, chamou de “página virada” o episódio envolvendo a gravação de ligação telefônica por parte do governador do Rio, Wilson Witzel (PSC). Questionado se o governador teria se desculpado pelo episódio, Mourão negou. "Não ligou, não. Deixa para lá esse caso. É página virada", disse. No domingo, Witzel divulgou em sua conta oficial no Twitter um vídeo no qual telefona ao presidente em exercício, com o viva-voz ligado, e pede apoio do governo federal para conter estragos causados pela chuva. Para Mourão, o ex-juiz federal “esqueceu” da ética e da moral ao gravar a conversa sem o avisar. "Em relação ao governador Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele se esqueceu da ética e da moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo de fuzileiros navais”, disse Mourão.





No vídeo, Witzel chama Mourão de “senhor presidente”. O episódio não agradou ao presidente Jair Bolsonaro, que conversou com Mourão e concordou sobre a falta de ética da atitude, segundo informou Mourão. O vice-presidente disse ainda que amanhã deverá se encontrar com Bolsonaro, que deve chegar em Brasília por volta das 8h. “Olha, pelas imagens, ele tá no seu carro e um assessor filma. Ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso”, afirmou Bolsonaro em Nova Délhi. O chefe do Executivo demonstrou que não gostou do post do governador fluminense. “Eu não gostaria que fizessem com isso comigo. Não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado”, disse.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (sem partido) criticou no Twitter o governador do Rio de Janeiro, pelo vídeo gravado por seu assessor em que telefona para o vice-presidente. “Sério que alguém acredita que a culpa foi do assessor que filmou Witzel? Nem o Lula, mestre em transferir responsabilidade sua para os outros, teria tamanha cara de pau. O certo seria: governador, assuma suas responsabilidades e seu caráter", escreveu o deputado.





Defesa Após a repercussão negativa da gravação da conversa que teve com o vice-presidente, Witzel alegou que o vídeo “não tem qualquer outra conotação que não demonstrar união num momento de necessidade do povo.” Witzel não comentou, porém, o fato de a gravação ter sido feita sem o consentimento de Mourão. O vídeo divulgado nas redes sociais do governador Wilson Witzel tem somente a intenção de tranquilizar os moradores de cidades do noroeste do estado, fortemente atingidas pelas chuvas e, em função disso, sem item básico neste momento que é água para consumo”, diz a nota enviada pelo governo.





Em resposta, Mourão diz que está ciente da situação e que vai pedir auxílio para o ministro Fernando Azevedo, da Defesa. “Qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro, governador”, responde Mourão, na gravação. “A disposição de auxiliar a região demonstrada pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, é prova do compromisso com as vítimas dessa calamidade Ressalte-se que o telefonema caracteriza uma conversa de trabalho.”, reforçou o governador na nota.