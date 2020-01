Promotoria de Minas Gerais denuncia homem que usou braçadeira nazista

O fazendeiro José Eugênio Adjuto vai responder por apologia ao nazismo (foto: Reprodução/redes sociais)

apresentou denúncia ànesta quarta-feira, 22, contra um homem flagrado em um bar da cidade, no noroeste do Estado, usando umacom a. As informações são dode Minas.A Promotoria pede a condenação do homem pelo crime previsto no artigo 20, parágrafo 1.º, da Lei 7.716/89, que prevê pena dede dois a cinco anos ea quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação doAsmostram que o denunciado "produziu artesanalmente a braçadeira contendo o símbolo em seu braço esquerdo, acima do cotovelo, como tradicionalmente utilizavam os nazistas".A Promotoria ainda identificou que o homem possui "" e "" sobre a 2.ª Guerra Mundial (1939/1945), bem como sobre a representatividade do símbolo."Ainda assim, e mesmo advertido pelas pessoas presentes ao local, indignados e incomodados com o fato, o denunciado recusou-se, por duas vezes, a retirar o adorno, com evidente intenção de propagar ideias nazistas", diz o Ministério Público.