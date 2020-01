Coordenador do MBL pede à Justiça que suspenda contrato sobre TV da Alesp

(foto: Divulgação/Alesp)

O advogado, coordenador do), pediu àque suspenda um contrato depara o acervo da). Para ele, a contratação "está eivada de suspeitas, sendo patente sua a imoralidade". O pedido tem como base reportagens do jornala respeito de elos entre os empresários contratados pela. O advogado também pede que oopine sobre as contratações. No mérito, quer a anulação do termo."A contratação impugnada atenta mortalmente contra a moralidade, a probidade, a legalidade, as instituições democráticas, a pátria e contra o povo desta nação", sustenta o advogado. Nunes obteve, recentemente, decisão liminar que barrou bônus natalino de R$ 10 milhões a servidores da Casa. O caso foi revelado peloEm empresas diferentes, que já compartilharam uma mesma sala comercial, pai e filho detém R$ 31 milhões em contratos com a Casa. Em dezembro de 2019, uma nova licitação para o acervo da TV Assembleia teve como vencedora a Rentalcine, de Giovane Favieri. O contrato é de R$ 21 milhões. Seu filho, Enzo, venceu outra licitação no mesmo ano, para fornecer equipamentos ao canal, no valor de R$ 9,6 milhões - o serviço já chegou a ser fornecido pela própria Rental, que era subcontratada, sem concorrência, até 2017, pela entidade que gere a TV.Para o advogado, "a contratação recorrente de empresas ligadas à mesma família e ao mesmo grupo político afronta o princípio da impessoalidade administrativa"."Há anos a Alesp mantém contratos no setor de comunicação e TV com empresas ligadas à família Favieri, tanto que a empresa GDMAIS Produções Ltda. (antiga GVP Exibição Digital Ltda.) tem como atuais sócio o filho de Giovane, sendo que ele mesmo retirou-se da sociedade em 2016", afirma Nunes."Para a professora Di Pietro (em Direito Administrativo, 31ª edição, 2018, Ed. Forense), 'exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo deve ser observado em relação aos administrados como à própria Administração', sendo que 'a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento', cita."Há probabilidade do direito do Autor, neste ato representando os interesses da coletividade, uma vez que a moralidade e a impessoalidade administrativas - princípios constitucionais basilares da Administração Pública - estão sendo vilipendiados com a contratação de empresa administrada por réu em ação penal que apura crimes contra a administração pública", anota.Em resposta, Giovane Favieri afirma que o advogado está "no direito de mover a ação". "É do jogo, mas gostaria de ressaltar que vencemos a licitação pelo menor preço, tenho expertise na área, e não há nada de errado com o contrato. O processo foi por meio de pregão eletrônico, em que você nem sabe com quem está concorrendo. Os contratos com a Rental são auditados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de seis em seis meses há anos e nunca foi constatada uma irregularidade".A Assembleia Legislativa afirmou que não cabe a ela "fazer juízo sobre as relações das empresas". E, fala em mudanças no contrato. "O sistema não atenderá apenas a TV Alesp, mas sim todos os plenários da Casa, como também todo material produzido pela Rede Alesp - seja TV Alesp, Rádio Alesp e fotos da Divisão de Imprensa".A concorrência para o acervo, que se encerrou em dezembro, contou com seis propostas. Com o novo contrato, a relação entre Giovane Favieri e o Legislativo paulista completa dez anos, que envolveram três licitações. No período, sua empresa recebeu R$ 34,9 milhões em termos para o acervo.Ao mesmo tempo, a empresa também foi subcontratada pela Fundac, que gere a TV, para fornecer equipamentos, pelo valor mensal de até R$ 312 mil mensais, até 2017 - serviço que não envolvia concorrência.Em reportagem especial, omostrou que, em 2019, por meio de uma licitação, a Casa contratou a GDMAIS, que pertence a Enzo Favieri, filho de Giovane, para o fornecimento de equipamentos, após o serviço deixar de ser subcontratado. A reportagem também mostrou que os contratos da TV foram investigados pelo Ministério Público, que arquivou os inquéritos.Na concorrência, a empresa forneceu documentos cujo registro de criação apontam para computadores da própria Assembleia, e também da empresa de um ex-diretor da TV. Até março, após o fim do edital, a GDMAIS ainda compartilhava a mesma sala comercial da Rental, na Avenida Moema, zona Sul de São Paulo.Atestados de capacidade foram emitidos à empresa pela própria Fundac, em uma época em que não havia funcionários na GDMAIS, segundo dados do Ministério da Fazenda. Giovane chegou a afirmar que a empresa "só locava equipamentos e só precisava de um responsável técnico e um assistente para manutenção, que a GDMAIS mantinha como prestadores de serviço".À época, o publicitário admitiu atuar também pela empresa do filho. "Como Pai e também mentor dos meus filhos ajudo em tudo que posso, pois qual o pai responsável não faria isso".Giovane também é conhecido como publicitário de campanhas políticas. Ele chegou a ser denunciado por lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Lava Jato, em ação que envolve a campanha do ex-prefeito de Campinas, Dr. Hélio (PDT). O dinheiro seria oriundo do empréstimo fraudulento do Banco Schahin feito pelo pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O publicitário afirma que prestou os serviços à campanha, e desconhecia a origem do valores.O caso foi desmembrado para a Justiça Eleitoral de Campinas, na carona do julgamento do Supremo Tribunal Federal que decidiu pela competência das Varas Eleitorais para o julgamento de crimes comuns conexos com caixa dois.Além da campanha de Dr Hélio (PDT), Giovane trabalhou para as candidaturas de Marta Suplicy (derrotada em 1998 ao governo de São Paulo e eleita em 2000 à Prefeitura), além de Oswaldo Dias, em Mauá (Grande São Paulo), e Telma de Souza, em Santos, litoral paulista.Após a Lava Jato, também locou equipamentos às campanhas de Fernando Haddad em 2016, à reeleição para a Prefeitura, e em 2018, quando foi derrotado por Bolsonaro na disputa pelo Planalto.