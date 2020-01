Escolha da atriz divide opiniões

Brasília – A ida da atriz Regina Duarte para a Secretaria Nacional da Cultura divide a opinião de artistas. Os atores Carlos Vereza, Matheus Nachtergaele e Bárbara Paz e a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) apoiaram a decisão da atriz. Já o ator Paulo Betti, o ex-ator Alexandre Frota e o cantor Lobão criticaram. Regina Duarte é a quarta pessoa na cadeira. O Ministério da Cultura foi extinto por Bolsonaro no início do ano passado e transformado em secretaria, primeiramente vinculada ao Ministério da Cidadania e depois ao do Turismo. Confira as opiniões sobre a escolha da atriz:





Carlos Vereza Carlos Vereza acha Regina Duarte ''bela escolha'' (foto: GIL RODRIGUES/DIVULGAÇÃO) “Bela escolha de Bolsonaro. Regina Duarte: digna colega, culta, competente, e sobretudo pacificadora. Bravo, Regina!.”





Bárbara Paz





Matheus Nachtergaele





Janaina Paschoal





Dan Stulbach





Lobão





Gilberto Gil





Paulo Betti

José Padilha













“Regina é uma grande atriz. Faz teatro, faz cinema. Por toda trajetória dela, eu acredito e espero que haja um diálogo com a classe. Isso já é um grande alívio para a nossa cultura: dialogar!.”“Não quero atacar a Regina Duarte. Discordo das últimas posturas políticas que ela tomou, mas estamos juntos nesse ofício bonito. Eu admiro a Regina como atriz. Esse governo passará e nós passarinho, como dizia Mario Quintana.”“Ela vem adotando uma postura bastante responsável, o que considero positivo. Em regra, os mais incapazes são aqueles que alardeiam saber tudo. Eu penso que a ida dela para o governo foi um marco. Ela conhece a matéria, sabe das necessidades e, com certeza, sabe o que precisa ser cortado. Ademais, foi uma das poucas que se levantaram contra os arbítrios do PT e, como todos sabem, pagou o preço. Foi aniquilada (e segue sendo) sem que as feministas de plantão a defendam.”“Espero que ela seja a Viúva Porcina e, ao mesmo tempo, a Malu Mulher. Nesse tempo todo, a Regina não teve medo de dar sua opinião. Que agora ela dê a oportunidade de todos se expressarem. Que o estímulo do governo seja bem avaliado, e não demonizado. Que a Regina, com seu nome e sua forte presença, coloque a cultura na pauta do governo. É uma das prioridades, como deve ser em qualquer país. A Regina tem se manifestado muito nos últimos anos sobre política e questões culturais. Não a conheço a fundo para saber seu real preparo, mas ela está muito envolvida nisso, e há muito tempo. Talvez ela estivesse se preparando para que estse momento chegasse. E ele chegou. Como uma atriz que se prepara por muito para ser protagonista de uma série. Vamos ver, vamos dar essa oportunidade. Mais preparada e melhor que [Roberto] Alvim ela é —o que não é muito difícil.”“Eu acho a Regina um amor de pessoa, tenho a maior admiração por ela. Só fico muito preocupado por ela por entrar em um momento em que o Bolsonaro não é mais uma opção para nada. O Bolsonaro tem que ser interditado. Isso é o primeiro passo. O segundo é o fato de usar descaradamente a imagem de boazinha, que realmente a Regina é o amor, em uma hora em que a Secretaria da Cultura está infestada das mesmas pessoas. O pessoal do Alvim está lá, pessoal da Funarte é o mesmo, os terraplanistas, o outro lá da Biblioteca Nacional. São todos as mesmas pessoas. Ela vai ter que se adaptar a essa política deles. O que é pior é que vai fazer aquela cortina de fumaça rósea no meio dessa situação absolutamente séria. Fico muito preocupado de a Regina estar sendo usada para edulcorar uma situação insustentável”, disse o cantor ao site G1.“Espero que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela.”“Ela está sendo coerente. Ela apoiou Bolsonaro. É natural que assuma um cargo, se ela deseja isso. Desejo sorte e boas realizações. Acrescento, ela tem trânsito e história, o meio artistico pode apresentar propostas e ajudá-la.”“A discussão é tão rasteira e tão óbvia, o governo censura e está pouco se lixando para a cultura. O Bolsonaro não deve ter lido um livro na vida. Pergunta se ele já viu algum filme do Glauber Rocha? Se já foi a uma exposição? A gente já sabe quem o Bolsonaro é. Então, não é surpresa. E não vou comentar sobre a Regina Duarte, porque ela também já sabe quem o Bolsonaro é”, declarou o cineasta.