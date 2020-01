Correção de última hora

Candidatos chegam para o segundo dia de prova do Enem, em novembro; provas do primeiro dia também serão analisadas pelo Inep (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 10/11/19)



Às vésperas da abertura do processo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Ministério da Educação promete divulgar hoje os resultados do Enem 2019 com as correções de notas afetadas por um erro do sistema. Ontem, uma força-tarefa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) continuou as buscas na base de dados do Enem para “solucionar incoerências detectadas”. O órgão ainda não divulgou o número de estudantes afetados pelos problemas de correção.





Segundo o Inep, as equipes técnicas fizeram análises também nas provas aplicadas no primeiro dia do exame. Inicialmente, os problemas foram detectados apenas nos testes aplicados no segundo dia (matemática e ciências da natureza), mas ontem o órgão informou que também seriam analisados os exames do primeiro dia de provas (linguagens e ciências humanas).





“Estamos trabalhando e revisando as notas do Enem 2019. Trabalho que será concluído até amanhã (hoje). De modo que podemos tranquilizá-los e vocês poderão fazer a inscrição no Sisu na terça-feira (amanhã) com tranquilidade”, afirmou o presidente do Inep, Alexandre Lopes, em vídeo postado em suas redes sociais.





No sábado, após milhares de reclamações de alunos que constataram problemas no resultado do Enem, o MEC admitiu erro nas correções referentes ao segundo dia de provas. O ministro Abraham Weintraub afirmou inicialmente que os problemas afetariam apenas 0,1% dos 3,9 milhões de participantes. Horas depois, o presidente do Inep disse que os erros poderiam afetar até 1% dos estudantes, o que representa cerca de 39 mil participantes.





As falhas começaram a ser denunciadas por estudantes que fizeram as provas na Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata. Durante o fim de semana, estudantes de outras cidades também apontaram erros na correção. O ministério não confirmou em quantos lugares o problema aconteceu.





Por causa do erro na correção das provas, milhares de estudantes terão um prazo apertado para analisar em quais vagas terão mais chances de serem admitidos nas universidades federais. O processo de inscrição no Sisu começará amanhã, com 237 mil vagas em 128 instituições de ensino público sendo disputas pelos participantes do Enem.





As inscrições (abertas até sexta-feira, dia 24) são feitas exclusivamente pela internet, por meio da página do Sisu. A previsão do MEC é divulgar o resultado final da seleção no dia 28. O aluno que não zerou a redação do Enem deve escolher até duas opções de vagas, em ordem de preferência, informando o curso, a instituição, o local de oferta e o turno desejados. O sistema será atualizado diariamente, mostrando a classificação parcial dos candidatos aos cursos pretendidos, assim como a nota de corte (mínima necessária para que os estudantes fiquem entre os possíveis selecionados).