Freio nos gastos das câmaras

Senador Márcio Bittar (MDB-AC) (foto), relator da PEC do Pacto Federativo (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado - 21/5/19)

Brasília – O relator da PEC do Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB-AC), pretende usar o texto que acaba com municípios menores de 5 mil habitantes para endurecer também as regras de gastos das câmaras de vereadores das maiores cidades brasileiras. O senador ainda defende o fim dos pisos mínimos para despesas com saúde educação para União, estados e municípios.





Bittar disse ontem que está elaborando uma modelagem para limitar os gastos dos legislativos municipais e estaduais. Segundo ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou apoio à iniciativa. "Os pagadores de impostos desembolsam R$ 4 bilhões por ano para manter municípios que não conseguem caminhar com as próprias pernas. Esses recursos não vão para construção de pontes, estrada e escolas, mas, sim, para pagar vereadores, câmaras e prefeitos. Mas as câmaras das capitais também não podem continuar gastando o que estão gastando. A Câmara do Rio de Janeiro gasta R$ 880 milhões por ano, enquanto a Câmara de São Paulo gasta R$ 660 milhões em um município muito maior", completou.





Segundo dados do Portal da Transparência da Câmara de Belo Horizonte, as despesas da Casa no ano passado somaram, até novembro, R$ 182,7 milhões. Já a estimativa de gastos para 2020 é de R$ 279 milhões, segundo o orçamento da capital.





O senador não quis adiantar a proposta de limitação de gastos das câmaras legislativas, mas prometeu apresentá-la já no começo de fevereiro. A PEC do Pacto Federativo do governo prevê a extinção, a partir de 2025, de municípios com menos de 5 mil habitantes e que não tenham pelo menos 10% de receitas próprias.





De acordo com a proposta, esses municípios deverão comprovar, até 30 de junho de 2023, sua sustentabilidade financeira – ou seja, será necessário comprovar que a arrecadação de impostos corresponde no mínimo a 10% da receita total do município. Caso não consigam, deverão ser incorporados a outros municípios maiores.





De acordo com a equipe econômica responsável pela proposta, a medida seria necessária porque hoje o Brasil tem 1.200 municípios com população inferior a 5 mil habitantes que, em sua maioria, não arrecadam receitas próprias suficientes para custear a própria estrutura.





No caso da desvinculação dos gastos com saúde e educação, a proposta enviada pelo governo ao Congresso estabelece que os mínimos exigidos para despesas nas duas áreas poderão ser somados para fins de cumprimento da norma, ou seja, o gasto com educação poderá compensar a despesa em saúde.





"No que depender de mim, desvinculo tudo. Isso não é tirar dinheiro da saúde e da educação, de lugar nenhum. Os recursos estarão lá e cada governante decidirá suas prioridades. Tutelar esses gastos não resolveu os problemas", disse o senador após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem.





Hoje, os estados destinam para a saúde pelo menos 12% da receita corrente líquida (soma de receitas tributárias, contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, transferências correntes, entre outras – menos o que fica para estados e municípios por determinação constitucional), e 25% da receita líquida de transferências para educação. No caso dos municípios, os percentuais são 15% e 25%, respectivamente. A PEC agrega os percentuais (40%) de forma que um prefeito poderá, por exemplo, aplicar 20% em saúde e os outros 20% em educação.









O governo espera aprovar a PEC do Pacto Federativo no Senado e na Câmara dos Deputados até meados deste ano.

A ideia é dar mais flexibilidade para que os governos ajustem o percentual conforme a demanda local. O governo cogitou autorizar a contabilização de gastos com inativos para o cumprimento da regra, mas voltou atrás antes do envio da proposta.