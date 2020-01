Apoio formal ao juiz de garantias

Ministro da Justiça, Sérgio Moro afirma esperar que o STF ou o CNJ corrijam distorções da medida (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA BRASIL)

Brasília – Enquanto o ministro da Justiça, Sérgio Moro, voltou a defender que o Supremo Tribunal Federal (STF) ou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) corrijam eventuais deficiências na instituição do juiz de garantias, determinada pela Lei 13.649/2019, a lei anticrime, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege) se manifestou ontem à favor da medida. Em nota técnica enviado ao CNJ a entidade afirma o juiz de garantias é um "avanço civilizatório" e vai ao encontro de decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, segundo as quais, para garantir a imparcialidade do julgador, as decisões sobre as medidas cautelares preliminares no processo penal devem ser de competência de outro magistrado.





O juiz de garantias provoca polêmicas e incertezas entre os juízes. Para investigadores, a medida pode atrasar ainda mais a conclusão de ações judiciais e atrapalha operações de grande alcance, como a Lava-Jato. A nota técnica, elaborada a pedido do grupo de trabalho que, no CNJ, visa estruturar e implementar a figura do juiz de garantias, destaca que "a inovação estipulou somente mais uma função processual, limitada ao recebimento da denúncia, sem que houvesse a criação de um novo órgão judiciário".





"O instituto do juiz de garantias se constitui numa ferramenta fundamental para a correta aplicação do sistema acusatório uma vez que propicia mecanismos de controle da imparcialidade do juiz e da separação das funções dos sujeitos processuais, possuindo ampla aplicabilidade em favor da população vulnerável do nosso país, portanto indispensável para a concretização dos direitos humanos", afirma o presidente do Colégio e defensor público-geral de Pernambuco, José Fabrício Silva de Lima.





A nota diz também: "A imediata estruturação do juiz de garantias ao cotidiano forense pátrio não exige grandes mudanças ou aumento de custos financeiros, apenas a aplicação de regra entronada na legislação processual penal desde a edição do Código vigente, qual seja, impedido o juiz natural, seu substituto, juiz tabelar, seguirá na condução do processo após o recebimento da denúncia." O texto ressalta que, no Poder Judiciário, "o sistema de rodízio de magistrados" poderá garantir o cumprimento da função de juiz de garantias.





"O magistrado que conduziu a fase pré-processual atuará até a admissibilidade da acusação, restando privado de participar dos atos processuais posteriores, solução que demanda apenas alterações pontuais nos regimentos internos dos tribunais, de fácil manejo", esclarece o texto.





A nova lei determina a instalação de Varas Criminais Colegiadas para julgamento de crimes de "pertinência a organização criminosa armada ou que tenha armas à disposição". Ainda de acordo com o Colégio, para essas novas varas colegiadas prevaleceria a normas já vigentes, ou seja, utilização de sorteio eletrônico de juízes com competências afins.



Divergência



Já o ministro Sérgio Moro disse considerar que muitas questões não ficaram claras a respeito do juiz de garantia. Ele sempre se posicionou contra a criação do juiz de garantias. “Não é uma questão tão simples ser contra ou a favor do juiz de garantias. Muitas questões ficaram indefinidas. Só vale para primeira instância ou também para as recursais e superiores? Vai ser aplicado às investigações e ações penais em andamento ou não? A falta de solução legislativa expressa dessas questões é indicativo de que faltou debate na Câmara sobre a medida, apesar de ter sido alertada”, destacou.





O ministro também disse esperar que os problemas com o novo dispositivo sejam corrigidos, mas defendeu a suspensão temporária do juiz de garantias. “Espero que o STF ou o CNJ possa corrigir esses problemas. O melhor, porém, seria a supressão desta parte da lei para que essas questões fossem devidamente debatidas no Congresso no âmbito do projeto do novo Código de Processo Pena”, apontou.