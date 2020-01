Bolsonaro descansa com filha no Guarujá

Presidente embarcou com a filha Laura para o litoral paulista e deve retornar a Brasília na terã-feira (foto: José Cruz/Abr)

O presidente Jair Bolsonaro chegou, na manhã de ontem, na cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo, onde ficará em recesso até a próxima terça-feira acompanhado de sua filha Laura, de 9 anos. O avião presidencial pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por volta das 10h, e na sequência o presidente seguiu em um helicóptero até o litoral paulista. O presidente de República chegou ao Guarujá às 11h30 e desembarcou dentro do Forte dos Andradas, área militar que conta com uma praia reservada e um hotel de trânsito. A segurança no local foi reforçada e o acesso é restrito.





Do lado de fora do Forte, alguns curiosos aguardaram a presença de Bolsonaro, mas não tiveram sucesso na tentativa de ver o presidente. Esta é a terceira vez que Bolsonaro escolhe o Guarujá como destino para alguns dias de descanso. As outras vezes foram nos feriados de Páscoa e Proclamação da República, oportunidades em que o presidente fez contato com o público.





Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não há problemas com Davos. Ele anunciou antes o cancelamento de sua ida à Suíça, onde iria ao Fórum Econômico Mundial. O presidente Bolsonaro também falou sobre a taxação do aço, que chegou a ser anunciada pelos Estados Unidos, mas que, segundo o governo, o presidente Donald Trump teria concordado em suspender a taxação do material.





O porta-voz da presidência, Otavio Rêgo Barros, justificou o cancelamento da viagem a Davos dizendo que um dos quesitos analisados foi a segurança do presidente. O motivo: a atual crise entre o Irã e os Estados Unidos, após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani. O Fórum Econômico Mundial ocorre de 21 a 24 de janeiro e reúne as lideranças dos países e as maiores empresas do planeta para discutir o crescimento econômico.





Lei sancionada

Antes de sair para o curto período de descanso, o presidente sancionou a lei que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, de expedição gratuita. Com o documento, essa população passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. O Projeto de Lei (PL) 2.573/2019, que criou a carteira, foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 11 de dezembro do ano passado. A proposta foi apresentada pela deputada federal Rejane Dias (PT-PI) e alterou dispositivos da Lei 12.764, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.





O PL ficou conhecido como Lei Romeo Mion, que é portador de autismo e filho do apresentador de TV Marcos Mion, um dos principais entusiastas da medida. Em postagem divulgada no Twitter para informar a sanção do projeto, o presidente Jair Bolsonaro aparece em foto ao lado do apresentador e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.





“Sancionada hoje (quarta-feira) a Lei 13.977 (Romeo Mion), que cria Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea). A referida carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social”, escreveu Bolsonaro. A sanção foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União.